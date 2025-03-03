Оба мероприятия спонсировал застройщик «ДСК-1»

Erid: 2SDnjd6tDjA

1 марта жилой комплекс «Крылов» в 39 микрорайоне Сургута погрузился в атмосферу настоящей русской Масленицы, где каждый нашел для себя что-то особенное и ощутил гостеприимство застройщика «ДСК-1».

Здесь все с радостью встречали весну за чашкой горячего чая с блинами, баранками и сладостями. Праздник сблизил соседей и дарил атмосферу веселья, где современные активности гармонично переплелись с традиционными хороводами. Очаровательный символ компании, котик «ДСК-1», вместе с командой аниматоров развлекали детей и взрослых, добавляя мероприятию еще больше красок и эмоций.

Запоминающимся моментом для гостей стала беспроигрышная лотерея с практичными и приятными призами: сертификатами на заказ клининговых услуг, покупки в цветочном магазине и даже на фотосессию.

— Вроде вот недавно отмечали Новый год во дворе, а тут уже на пороге весна и любимая Масленица. Вместе с детьми отлично провели время. Они вдоволь наигрались с аниматорами, а мне повезло выиграть сертификат на фотосессию. Огромное спасибо «ДСК-1» за то, что устраивают нам праздники и сюрпризы, — поделилась впечатлениями Татьяна, жительница жилого комплекса «Крылов».

События не ограничились только дворовыми масштабами. И уже на следующий день котик «ДСК-1» с командой отправился на городское народное гуляние, которое состоялось на центральной площади Сургута. В этом году застройщик вновь стал генеральным партнером этого мероприятия.

Несмотря на пока ещё календарную весну, градус настроения оставался на высоте. А активности включали в себя не только веселые игры и традиционное сжигание куклы, но и розыгрыш призов. С этого праздника участники ушли домой с яркими термокружками, матрешками и новенькими сертификатами в популярные магазины бытовой техники.

— «ДСК-1» делает все возможное, чтобы люди объединялись и радовались. Для нас это важно. В современном мире гаджетов и онлайна, нам всем порой не хватает простого человеческого общения. Поэтому мы не только сами создаем праздники в наших жилых комплексах, но и поддерживаем городские мероприятия, ведь именно такие события создают ощущение общности и делают жизнь насыщенной, — подытожила Анна Либиченко, менеджер по мероприятиям «ДСК-1».

Erid: 2SDnjd6tDjA

Реклама. ИНН 8602058789

АО СЗ "ДСК-1"