На сайте РКЦ Сургут можно легко оплатить счета и узнать информацию о всех платежах, передать показания приборов учета.

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В современном мире все больше людей предпочитают оплачивать коммунальные услуги и другие счета через интернет. Онлайн-платежи предлагают удобство и экономию времени, позволяя совершать транзакции из дома или в дороге. У жителей Сургута есть уникальная возможность быстро и легко передать показания ИПУ, оплатить множество различных услуг и получить информацию о задолженностях в одном месте. Достаточно лишь ввести свой номер телефона или адрес электронной почты. Где это сделать? На сайте РКЦ ЖКУ Сургут!
На одном сайте можно оплатить:
Жилищно-коммунальные услуги:
- Вода (по индивидуальным приборам учета ‒ ИПУ)
- Тепло (по ИПУ)
- Электроэнергия (по ИПУ)
- Содержание жилищного фонда (Управляющая компания)
- Твердые коммунальные отходы
- Наем жилья (социальный / коммерческий)
- Капитальный ремонт
Прочие платежи:
- Налоги (имущественный, транспортный, земельный и др.)
- Интернет / Телефония / Телевидение
- Домофон /Видеофон / Шлагбаум
- Паркинги
- Гаражные кооперативы
- Дачные кооперативы, садовые товарищества
- Охрана (жилья, гаражей и т.д.)
- «Ваша компания» (Возможность добавления оплаты услуг вашей компании для удобства жителей. Требуется уточнение у РКЦ о порядке подключения.)
- Штрафы ГИБДД
И это еще не все! С РКЦ жители Сургута могут:
Узнать информацию о задолженности: Больше не нужно звонить в разные организации и выяснять, есть ли у вас долги. В РКЦ вы получите полную и актуальную информацию по всем видам платежей.
Получить консультацию: Квалифицированные специалисты РКЦ помогут вам разобраться в сложных вопросах, связанных с начислением платежей, перерасчетами и другими вопросами.
Также, у жителей Сургута есть возможность приехать в офис РКЦ Сургута и оплатить услуги и другие счета в кассе или терминале самообслуживания. Пункты приема платежей расположены по всему городу. С их актуальным списком можно ознакомиться на сайте компании в разделе новости.
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ООО "РКЦ ЖКУ"