16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  98,2636   EUR  103,1870  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы, что Югра входит в пятерку лучших мест по уровню жизни в стране?
Комментировать
0
Песни Газманова и Шамана могут внести в школьную программу. Это:
Комментировать
0
Какое имя вам нравится больше:
Комментировать
0
Депутат Госдумы утверждает, что Lada ничем не отличается от BMW.
Комментировать
0
Больше опросов

​Дома класса «бизнес»: что нужно знать о новостройках высокого уровня

Рассмотрели на примере дома бизнес-класса «За ручьём» в Сургуте

​Дома класса «бизнес»: что нужно знать о новостройках высокого уровня
Фото: «ДСК-1»

Erid:2SDnjcR1u6t

Сегодня рынок жилья делится на множество классов, и чем он выше, тем больше опций для комфортной жизни предполагается в новом доме. Рассмотрели, чем отличаются новостройки класса «бизнес» на примере финального дома «За ручьём», который девелопер «ДСК-1» возводит в центре Сургута.

Современный бизнес-класс

Жилье бизнес-класса по уровню комфорта сильно опережает дома других сегментов, ведь важное значение здесь имеет имиджевый аспект, который определяется статусом проекта. Поэтому большое внимание девелоперы таких проектов уделяют их внешнему облику: архитектура жилых комплексов бизнес-класса уникальна, а каталог квартир включает десятки планировок.

Дома класса «бизнес» отличаются также удобной локацией: чаще всего район имеет развитую инфраструктуру, обилие зелени и отличную экологию. Поэтому нередко такой дом располагается рядом с парковыми и рекреационными зонами. Внутреннее пространство таких ЖК открыто только для жителей и их гостей и предусматривает различные решения для обеспечения безопасности и приватности жителей – от освещения до видеонаблюдения.

Пространство внутреннего двора и придомовая территория предлагают современную инфраструктуру для спорта и отдыха, а в местах общего пользования внутри дома обязательно будет лобби для приема посетителей, колясочные и индивидуальные локеры – еще одни важные атрибуты домов класса «бизнес».

Таким образом, дома с пометкой «бизнес-класс» отличаются перспективными локациями, нестандартными архитектурными проектами, комфортабельными зонами отдыха исключительно для жильцов и особенной приватностью, которую обеспечивает застройщик благодаря различным решениям еще на этапе проектирования.

Дом бизнес-класса «За ручьём» – качество на уровень выше

Все эти и другие признаки жилья высокого класса объединены в финальном доме бизнес-класса «За ручьём», который находится на ул. 30 лет Победы в Сургуте, в перспективном и востребованном микрорайоне в самом центре города. Дом выделяет нестандартная архитектура и дизайнерская отделка внутренних пространств материалами высокого качества – все, как в премиальных сегментах. Лобби оснащены дополнительными удобствами: колясочные, душевые для животных, пространство для отдыха, где можно с комфортом подождать такси, детская зона, коворкинг.

Наличие собственной локальной инфраструктуры избавит жильцов от необходимости искать как минимум самое необходимое далеко от дома: продуктовые магазины и аптеки, салоны красоты и кафе – все будет рядом. Просторная территория двора с концептуальным благоустройством будет закрыта от любопытных глаз и свободна от автомобилей. Для комфорта и безопасности жителей предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение и разноуровневое освещение: светильники для подсветки деревьев, благоустройства, проездов и тротуаров.

Для удобства жителей прямо в доме, на нижних этажах, запроектирован паркинг, спуститься в который можно на лифте, а также индивидуальные локеры для хранения крупных и сезонных вещей. Впрочем, зоны для хранения предусмотрены и в самих квартирах – продуманные ниши, где можно организовать гардеробную, постирочную или любое другое пространство под потребности будущего жителя.

Выбор планировок – широкий. Это как классические форматы квартир, так и уникальные: с объединенной кухней-гостиной, мастер-спальней, дополнительным санузлом, например. Причем во всех квартирах уже будет выполнена качественная черновая отделка – остается продумать лишь контуры и штрихи для завершающего дизайна.

Недалеко от дома есть детские сады, школы, бассейн, поликлиника, ледовый дворец, торговый центр и другие объекты для образования, развлечения и досуга – все, что добавит комфорт в повседневную жизнь, и даже больше. Буквально в нескольких минутах прогулки раскинулся крупный парк «За Саймой». Таким образом, у жителей нового дома высокого класса будет возможность, с одной стороны, всегда быть в центре городской жизни, а с другой – ежедневно проводить время на природе.

Справочно о компании:

«ДСК-1» — крупнейший девелопер Югры, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Девелопер на сегодняшний день возводит 227 тыс. кв. метров жилья, то есть каждый третий квадратный метр в регионе. В портфеле компании — жилые комплексы в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске и более пятнадцати значимых инфраструктурных объектов в крупных городах Ханты-Мансийского округа.

Erid:2SDnjcR1u6t

Реклама. ИНН 8602058789

АО СЗ ""ДСК-1"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:19, просмотров: 119, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом 999
  2. ​Говорят, в Сургуте стали лучше чистить снег. Верим? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 405
  3. ​Рыбная кость прошла через пищевод и застряла в легком – сургутские хирурги провели уникальную операцию 355
  4. ​Два ребенка и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе ХМАО 341
  5. ​Второй мост через Обь в Сургуте готов на 65% – сдача объекта ожидается до конца года 314
  6. Российская команда Team Spirit выиграла международный турнир по Counter-Strike 2 231
  7. ​Билайн ускорил мобильный интернет для жителей ХМАО и ЯНАО 231
  8. ​27 января ‒ День снятия блокады Ленинграда 227
  9. ​Сургутский район готовит масштабный фестиваль к 80-летию Победы 227
  10. ​Владислав Засыпкин: «Бакалавриат не был принят ни обществом, ни рынком труда» 218
  1. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 2500
  2. ​Погода меняется – правила тоже: в Сургуте пересмотрят систему актировок 2482
  3. ​Налоговые изменения, вычеты и декларации: главные вопросы 2292
  4. «Газпром» заявил о необходимости повышения цен на газ 1850
  5. ​Шиш вам, детки, а не бургер 1679
  6. ​Даже Путин советует класть трубку: россияне теряют миллиарды из-за телефонных мошенников. Может хватит? 1629
  7. ​Снесли, а что дальше? В Сургуте не могут решить, что строить на месте «Строителя» 1589
  8. Комментатор под выпуском «ОЧГ»: «Эти бюджеты мы опять бездарно профукаем и ничего не оставим потомкам ни в округе, ни в городе» 1505
  9. ​В купелях купались, духом закалялись: как сургутяне отметили Крещение Господне // ФОТОРЕПОРТАЖ 1429
  10. ​Сургутянам показали архивные кадры с открытия ж/д вокзала 1355
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 83733
  2. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 16772
  3. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 8012
  4. ​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута 7709
  5. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6937
  6. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5902
  7. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 5461
  8. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 5301
  9. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 4399
  10. В Югре начали применять новую технологию утепления фасадов 3988

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика