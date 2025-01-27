Рассмотрели на примере дома бизнес-класса «За ручьём» в Сургуте

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Сегодня рынок жилья делится на множество классов, и чем он выше, тем больше опций для комфортной жизни предполагается в новом доме. Рассмотрели, чем отличаются новостройки класса «бизнес» на примере финального дома «За ручьём», который девелопер «ДСК-1» возводит в центре Сургута.

Современный бизнес-класс

Жилье бизнес-класса по уровню комфорта сильно опережает дома других сегментов, ведь важное значение здесь имеет имиджевый аспект, который определяется статусом проекта. Поэтому большое внимание девелоперы таких проектов уделяют их внешнему облику: архитектура жилых комплексов бизнес-класса уникальна, а каталог квартир включает десятки планировок.

Дома класса «бизнес» отличаются также удобной локацией: чаще всего район имеет развитую инфраструктуру, обилие зелени и отличную экологию. Поэтому нередко такой дом располагается рядом с парковыми и рекреационными зонами. Внутреннее пространство таких ЖК открыто только для жителей и их гостей и предусматривает различные решения для обеспечения безопасности и приватности жителей – от освещения до видеонаблюдения.

Пространство внутреннего двора и придомовая территория предлагают современную инфраструктуру для спорта и отдыха, а в местах общего пользования внутри дома обязательно будет лобби для приема посетителей, колясочные и индивидуальные локеры – еще одни важные атрибуты домов класса «бизнес».

Таким образом, дома с пометкой «бизнес-класс» отличаются перспективными локациями, нестандартными архитектурными проектами, комфортабельными зонами отдыха исключительно для жильцов и особенной приватностью, которую обеспечивает застройщик благодаря различным решениям еще на этапе проектирования.

Дом бизнес-класса «За ручьём» – качество на уровень выше

Все эти и другие признаки жилья высокого класса объединены в финальном доме бизнес-класса «За ручьём» , который находится на ул. 30 лет Победы в Сургуте, в перспективном и востребованном микрорайоне в самом центре города. Дом выделяет нестандартная архитектура и дизайнерская отделка внутренних пространств материалами высокого качества – все, как в премиальных сегментах. Лобби оснащены дополнительными удобствами: колясочные, душевые для животных, пространство для отдыха, где можно с комфортом подождать такси, детская зона, коворкинг.

Наличие собственной локальной инфраструктуры избавит жильцов от необходимости искать как минимум самое необходимое далеко от дома: продуктовые магазины и аптеки, салоны красоты и кафе – все будет рядом. Просторная территория двора с концептуальным благоустройством будет закрыта от любопытных глаз и свободна от автомобилей. Для комфорта и безопасности жителей предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение и разноуровневое освещение: светильники для подсветки деревьев, благоустройства, проездов и тротуаров.

Для удобства жителей прямо в доме, на нижних этажах, запроектирован паркинг, спуститься в который можно на лифте, а также индивидуальные локеры для хранения крупных и сезонных вещей. Впрочем, зоны для хранения предусмотрены и в самих квартирах – продуманные ниши, где можно организовать гардеробную, постирочную или любое другое пространство под потребности будущего жителя.

Выбор планировок – широкий. Это как классические форматы квартир, так и уникальные: с объединенной кухней-гостиной, мастер-спальней, дополнительным санузлом, например. Причем во всех квартирах уже будет выполнена качественная черновая отделка – остается продумать лишь контуры и штрихи для завершающего дизайна.

Недалеко от дома есть детские сады, школы, бассейн, поликлиника, ледовый дворец, торговый центр и другие объекты для образования, развлечения и досуга – все, что добавит комфорт в повседневную жизнь, и даже больше. Буквально в нескольких минутах прогулки раскинулся крупный парк «За Саймой». Таким образом, у жителей нового дома высокого класса будет возможность, с одной стороны, всегда быть в центре городской жизни, а с другой – ежедневно проводить время на природе.

Справочно о компании:

«ДСК-1» — крупнейший девелопер Югры, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Девелопер на сегодняшний день возводит 227 тыс. кв. метров жилья, то есть каждый третий квадратный метр в регионе. В портфеле компании — жилые комплексы в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске и более пятнадцати значимых инфраструктурных объектов в крупных городах Ханты-Мансийского округа.

Erid:2SDnjcR1u6t

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АО СЗ ""ДСК-1"