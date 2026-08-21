Поздравление редакции СИА-ПРЕСС с 35-летним юбилеем

Поздравляю всех журналистов СИА-ПРЕСС с юбилеем — с 35-летием, с пожеланием дальнейших творческих успехов и удач!

СИА-ПРЕСС была, есть и остается единственным правдивым и правильным информационным изданием в Югре. СИА-ПРЕСС в своей информационной политике прокладывает дорогу (пока пунктиром), каким должен быть город, какой должна быть Югра. Это дорогого стоит!

При этом издание сохраняет толерантность к действующим властям города и округа, несмотря на традиционную критическую направленность своих материалов издания о положении дел в городе и в Югре в целом. Материалы издания всегда интересны читателям, потому что они всегда актуальны и правдивы. В издании всегда есть повод для дискуссий и обсуждений.

В издании многие годы придерживаются принципа Ф. М. Достоевского: «Никогда не надо лгать самому себе…».

К сожалению, критических тем по положению дел в городе, в области и в округе более чем достаточно. В год 440-летия Тюмени город утонул в «говне» реки Тура, «Горводоканал» не обеспечил город чистой водой, дефицит бюджета Югры по полугодию достиг 20,5 миллиардов рублей, КРТ в Сургуте, похоже, оказалась фикцией, по крайней мере не то, что думали обыватели, ОЭЗ в Нягани буксует, в округе новой реальностью стал дефицит бензина (сургутский НХК похерили либералы, а мини-НПЗ остались на бумаге), буксует строительство снесенного ж/д вокзала, а второй мост через Обь не стал драйвером развития логистики и логистических хабов, зато глава МС-11 Николай Руссу получил за мост Героя Труда России, аэровокзальный комплекс Сургута безнадежно устарел, и перечень тем для дискуссий по развитию города и округа можно было бы продолжать и продолжать.

Есть ли успехи? Есть. ХК «Югра» стала чемпионом ВХЛ. Но после успеха и получения премиальных 21 игрок во главе с главным тренером «Югры» Александром Перовым сбежали из Ханты-Мансийска.

Ну да ладно. Не все так грустно.

Для себя в последнее время я углубился в историю освоения Сибири. Меня заинтересовали исследования тюменского краеведа-подвижника Владимира Прокопьевича Девяткова, который в 90-е — 2000-е гг. за 20 лет опубликовал 20 тысяч печатных листов архивных материалов из архивов Москвы, Тюмени и Тобольска («девятковская летопись»), из которых я выяснил свою родословную.

Оказывается, мои предки были из числа сыновей сподвижника Ермака Семена Ивановича Коновала. 1 июля 1582 года Ермак разбил войско князца Паченга в устье реки Паченка у реки Тавда (в 5 км от нынешней Нижней Тавды) и основал первое русское поселение Паченка, которое упоминается в Тобольской летописи в 1625 году.

Так пошел род Коноваловых, которые перекочевали из Паченки в Маслянку, в 5 верстах от Паченки, и в дальнейшем рядом возникли деревни Сосновка, Шелконогово и другие. Сам Владимир Девятков исследовал свою родословную до 14-го колена и издал три книги, в том числе «Возникновение крестьянства в Зауралье».

Надо заметить, что в нынешней Тюменской области числится 1033 поселения, сел и деревень. Тема Ермака интересна и тем, что много «белых пятен» о сподвижниках Ермака. Мы знаем только Ивана Кольцо, Мещеряка, Пана, Брызгу, а в поход с Ермаком ушли 650 дружинников. Вернулись на Русь из похода в Сибирь несколько десятков. Поэтому изучение похода Ермака требует новой энергии и сил.

В Хантах есть памятник князцу Самару. В Тобольске возрождается Искер — столица Кучума. В Думе Югры депутат Таги-заде захотел легализовать память о завоевателе Сибири хане Кучуме. О Ермаке говорят как о неоднозначной личности.

В Тюмени в год 440-летия основания города была Полина Гагарина как хедлайнер Дня города. Но в День города как-то обошли фигуру Ермака и его исторического подвига присоединения Сибири к Руси. Даже год основания Хантов выбран в честь поселения князца Самара, когда якобы в 1582 году ермаковцы разбили Самаров городок. Эта дата пока не фальсификация, но, по крайней мере, тема для дискуссии.

Еще раз поздравляю СИА-ПРЕСС с 35-летием.