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​Мечта сургутян ‒ пляж с лодочной станцией

Как сургутские проблемы с иловыми берегами перекликаются с ситуацией в Тюмени

​Мечта сургутян ‒ пляж с лодочной станцией
Фото: siapress.ru

Что творится с водоемами у наших соседей ‒ в столице Тюменской области, «Городе трудовой доблести» городе Тюмени»?

А здесь 5 июля на озере Круглое официально открыли городской пляж. Пляж цивилизованный, с инфраструктурой, с охранниками и со спасателями. За прошедшие три недели тюменцы провели тестирование пляжа и вылили в соцсетях волну критики и «грязи», в том числе и в связи с илистым дном, который обнажился после спада уровня в реке Тура.

Мэр города Максим Афанасьев проинспектировал новый пляж и вынес «мэрское» решение:

1. Дно озера Круглое нужно очистить от ила.

2. Устроить дамбу со шлюзами для регулирования уровня воды в озере.

3. Сделать озеро автономным и независимым от уровня воды в реке Тура.

С этой целью он отдал распоряжение начать предпроектные работы по сооружению гидротехнических сооружений: дамбы и шлюзов.

Почему не получилось это сделать сразу? Город выделил на обустройство пляжа всего 10,5 миллиона рублей. Раз. Второй год уровень воды в Туре держится на предельно низком уровне. Два.

Правда управляющая компания вложила свои средства в обустройство пляжа, да и спонсоры поставили скамейки, а энтузиасты оборудовали волейбольную площадку.

Доступность пляжа. От любой автобусной остановки идти до пляжа «Круглое» один км, через Гагаринский парк удовольствие так себе ‒ на любителя. Кому-то эта прогулка и в радость, а вот пожилым людям и мамам с детьми такой поход вряд ли доставит удовольствие. Но все это не критично. Главное погода.

Кроме нового пляжа на озере Круглое в окрестностях Тюмени есть еще три локации, где официально разрешено купаться и где есть разрешенные пляжи. Впрочем, управляющая компания по эксплуатации пляжа «Озеро Круглое» продолжает обустройство пляжа и везде еще снуют рабочие и разбросаны стройматериалы.

Какое это отношение имеет к рукавам Саймы? Речной и озерный ил он и Африке речной и озерный ил. В сургутском местном разговорном словаре есть такое название ила (в основном на пойме реки Оби) как «няша». Попробуйте зайти в воды Саймы и ваши ноги увязнут в иле. Кроме того, есть опасность наступить на стекло, арматуру, обломки бетона и прочие механические отбросы, некогда попавшие в русло реки Сайма и ныне заиленные.

А какова глубина ила в Сайме? Вряд ли кто-то провел такие предпроектный исследования. Вряд ли кто-то даст ответ.

Но инициатива Мэра Тюмени Максима Афанасьева и его решительное желание очистить дно озера Круглое от ила для Сургута имеет решительно важное значение. Ибо «умные учатся на ошибках других, а дураки на своих». Посмотрим, посмотрим, что получится на озере Круглое у Афанасьева.

Хотя печальная и трагическая статистика погибших на водоемах города и Югры в целом в период купального сезона буквально бьет во всех колокола. «По кому звучат колокола?».

Гибель людей и особенно детей на воде ‒ это наша общая боль и боль сердца каждого жителя города. «Чужих детей не бывает». И как только это дойдет до тех, кто принимает решение, то сразу найдутся и деньги. И тогда буквально ведрами, как китайцы некогда, очистят люди за эти деньги эти берега Саймы и оборудуют здесь цивилизованные и безопасные пляжи с охранниками и спасателями.

Сегодня же царит равнодушие и бюрократизм. Да еще отмазки ‒ предупреждения после каждого трагического случая на воде: «Ты туда не ходи, ты сюда ходи». Но даже зимой это «не ходи» не работает и не спасает детей. Так в январе погиб мальчик, вышедший на тонкий лед в районе речпорта и лишь в июле его тело было обнаружено в районе гаражного кооператива «Нептун».

Нынешний летний сезон омрачен также многими трагедиями на воде на необорудованных местах купания. Но на каждом метре береговой полосы ГА «милиционера» не приставит. ГИМС и МЧС лишь ликвидируют последствия трагедий поиском тел трагических погибших людей. А тем временем, городской пляж с лодочной станцией так остался несбыточной мечтой для многих поколений сургутян.

Все меняется в городе. Неизменно одно: отсутствие пляжа и лодочной станции. Если мы не можем обеспечить безопасность людей на воде, то надо хотя бы установить «кладбищенский трехметровый забор» (аналог забора СУРГУ) по всей городской береговой линии Оби, Чёрной, теплого Канала и других водных локаций, чтобы прервать эту печальную и трагическую статистику. Дорого? Да!

Так может взять все-таки пример с соседей, с Тюмени, с их опыта оборудования пляжа на озере Круглое? Надо же что-то делать, в конце концов!


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Сегодня в 17:15, просмотров: 77, комментариев: 0
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