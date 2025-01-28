Где проходит грань между защитой прав врача и сутяжничеством, способным навредить пациенту?

Сегодня про долг врача, защиту прав врача перед администрацией больницы, и может ли при определенных обстоятельствах эта защита оказаться обычным сутяжничеством/кверулянтством и нанести вред пациенту. Иногда неисправимый и непоправимый.

Начну с примеров (исключительно с широких просторов интернета).

Врач скорой помощи не выходит на смену согласно графику работы, указывает в своей объяснительной, что не может выйти на работу, так как ему не выдана порция молока за вредные условия труда. Бригада в этом поселке единственная, поиск другого врача для экстренной замены затягивается на несколько часов. В это время экстренные вызовы СП в поселке не обслуживаются, возникает реальная угроза гибели пациентов из-за неоказания медицинской помощи.

В другой реальной истории свой невыход в бригаду сотрудник объясняет тем, что выданная спецобувь маловата по размеру, жмет и в ней невозможно работать. Последствия невыхода − см. предыдущий абзац.

Третья история. Врач-реаниматолог, работая в двух больницах, конфликтуя с администрацией одной из них, уходит на весьма плановый больничный, при этом продолжает дежурить во второй больнице. В первой же он − единственный специалист своего профиля, выполнение плановых операций, проводимых под наркозом, непредсказуемо приостанавливается.

Из практики. Сегодня судебные решения, связанные с исками о защите прав работника, решаются при малейших сомнениях в пользу работника. И это правильно. Так было и в двух первых случаях: решение работодателя об увольнении за прогул в историях «непредоставленного стакана молока», «жмущих ботинок» судом были отменены, врачи восстановлены на работе, активно продолжили «войну против главврачей», якобы нарушающих их права.

Вопрос. Кто и как защитит права пациентов в таких историях? Где грань допустимого? И, кроме норм права, как применить моральные нормы для оценки действий врача, не выходящего на работу, отказывающего тем самым больному в своевременном лечении?

Мне видится, что в таких историях должна появляться оценка действий врача со стороны коллег по профессии, коллег «по цеху». И справедливость такой оценки должна быть много выше и неумолимей, чем решения судов о трудовых спорах. Не помочь смертельно больному пациенту, когда мог и должен был помочь − это предательство профессии. И такой горе-специалист в первую очередь должен отвергаться здоровым сообществом врачей. Мораль, этика врача, профессиональный долг выше статей трудового кодекса.