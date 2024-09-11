То, что слетать из Сургута в Москву проще и дешевле, чем в Тюмень – в корне неправильно

В инаугурационной речи Руслана Кухарука при вступлении в должность губернатора прозвучал интересный практический аспект о транспортной связности Югры с важными точками на карте. «С учетом географических особенностей нашего региона, больших пространств и расстояний возникали вопросы, связанные с развитием авиасообщения. Особый запрос жителей муниципалитетов – открытие новых воздушных коридоров и увеличение частоты рейсов в Москву, Екатеринбург, Казань, а чаще всего звучала Тюмень», – сказал избранный глава Югры.

Кто-то, вспоминая карьеру Руслана Кухарука в Тюмени, съехидничает, типа «новый губернатор хочет с удобством перемещаться в привычную среду». Но мне это видится реальной точкой общественного интереса. Даже лично для меня еще в бытность жителем Сургута транспортная доступность областной столицы была вопросом отчасти болезненным. Этот жуткий поезд, который раньше мог тащиться до Тюмени 18 часов (а значит, до других городов и еще дольше), или, не дай бог, перелеты по конским ценам. Альтернативой было путешествие по «дороге смерти» (скажите в присутствии автомобилистов из Югры слова «Уват-Салым», и с высочайшей долей вероятности произнесут именно это словосочетание). А еще до появления моста через Обь была баржа, которая связывала Сургут с «большой землей».

Впрочем, с тех пор жизнь не стояла на месте. На поезде между Сургутом и Тюменью уже можно прокатиться «с ветерком» – буквально за 11-12 часов. Дороги более-менее привели в порядок – хотя, как я смотрю по новостным заголовкам, на трассе между Салымом и Уватом до сих пор часто происходят аварии, так что от прежнего устрашающего эпитета этот участок так и не избавился.

Но с самолетами все примерно так же – перелет в две стороны между Сургутом и Тюменью будет стоить порядка 13-14 тысяч рублей. То есть в Москву слетать если не дешевле, то плюс-минус столько же – с той разницей, что расстояние по воздуху до областной столицы 640 километров, а до федеральной – 2,1 тысячи километров.

Не будучи экспертом, не буду рассуждать о сложной системе ценообразования в авиапассажирских перевозках. Упомяну только, как представители ЮТэйр мне объясняли, как каждый новый рейс планируется, запускается, затем на нем месяцами формируется поток людей, который позволяет вывести направление хотя бы в ноль, а затем в плюс. По всей видимости, тот же ЮТэйр знает свою работу, все уже кучу раз проанализировал, и поэтому не видит экономической целесообразности в дальнейшем развитии сообщения между Сургутом и Тюменью, где у нас нынче два рейса в день.

Выскажу осторожные предположения. Если отраженные в пожеланиях югорчан намерения Руслана Кухарука усилить и углубить авиационные контакты между городами Югры и той же Тюменью (а еще Екатеринбургом, Казанью, тут можно продолжать) найдут свое воплощение, то это будет круто. Это значит, что наши люди смогут легче перемещаться в интересные города, смотреть на них, участвовать в разных событиях, находить рабочие, культурные, дружеские, бизнес-контакты. А жители тех городов, в свою очередь, смогут кататься в гости в Югру, стимулируя местную туристическую и событийную отрасли. Вообще, как метко сравнил эксперт по городской среде Василий Вишневский, транспорт – это та же кровеносная система городов, регионов и страны, как водо- или электроснабжение. Чем больше логистических артерий и «капилляров», тем лучше питается и становится бодрее региональный организм.

Хоть я уже не житель Сургута, но буду рад за малую родину, если она получит новые транспортные связи хоть с Тюменью, хоть с Екатеринбургом, хоть с другими миллионниками и не очень. Разнообразие, контакты, совместная работа – это прекрасно.