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​Человек как цель

В Югре человека осудили на 5,5 лет за кражу 7 тысяч рублей. Это как вообще?

​Человек как цель
Фото freepik.com

Может, я один такой странный, но ни у кого не вызывает чувство недоумения следующая новость: в Нягани местного жителя осудили на 5,5 лет колонии особого режима за то, что он украл чужую банковскую карту и потратил с нее в магазинах около 7 тысяч рублей. Еще раз, прописью: пять с половиной лет колонии за кражу семи тысяч рублей. Есть среди нашей аудитории хотя бы один человек, которому это покажется нормальным?

Разумеется, человек этот был ранее судимым, поэтому, видимо, прокуратура решила, что ему самое то будет вернуться в ту самую среду, откуда он вышел и в итоге отправился воровать карточку. И это, по всей вероятности, полностью соответствует российскому уголовному праву. Но это никак не соответствует ни здравому смыслу, ни гуманистической, ни даже сугубо прагматично экономической точке зрения.

Надо полагать, что речь идет о каком-то молодом мужчине. Что-то он раньше устроил, сел, вышел, не смог адаптироваться к реальности, так что пошел по воспетому «Джентльменами удачи» пути: «украл – выпил – в тюрьму». Но неужели у нас такая демографическая, экономическая и трудовая ситуация, что молодой мужик ну вот совсем не пригодится? Неужели нельзя было как-то им заняться, помочь, направить, обучить какой-нибудь сине-воротничковой профессии, в коих у нас дикий дефицит кадров, устроить – и пусть бы работал и пользу приносил. Что он, не отработал бы эти семь тысяч? Да даже 14 тысяч, чтобы с процентами и моральным ущербом. Нет, мы его отправляем еще на несколько лет в кутузку. Откуда он, к слову, уже едва ли сможет вернуться к нормальной жизни.

Но и сама по себе логика какая-то чудовищная. За семь тысяч рублей человек пойдет даже не в колонию-поселение, а прямо в особый режим. То есть за каждые 90 рублей ущерба пострадавшему он проведет по месяцу в тюрьме. Охренеть тарификация, скажу я вам.

Ну и напомню, что, например, за умышленное тяжкое причинение вреда здоровью у нас полагается максимальный срок в восемь лет. А минимальный срок за убийство – шесть лет. И вот – пять с половиной лет за микроскопическую кражу.

Определенно России нужна кардинальная реформа подходов к уголовному законодательству.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 157, комментариев: 0
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