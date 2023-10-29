Несколько занятных фактов из истории «Нового Города»

Нынешние выходные для СИА-ПРЕСС — праздничные: ровно 30 лет назад вышел первый — тогда еще нулевой выпуск газеты «Новый Город». Спустя несколько десятилетий газета продолжает жить: за это время менялись журналистские коллективы, форматы, периодичность — но стабильными остаются профессиональные ориентиры: объективность, внимание к деталям… Стоп, а давайте как раз о деталях и поговорим! Только применительно к самому «НГ». То, что вы не знали, а может, и просто не замечали: части истории сургутского издания.

Вместе со страной

Кажется странным и даже невероятным совпадение дат рождения информационного агентства СИА-ПРЕСС и газеты «Новый Город» с судьбоносными событиями в жизни России. Так, первое появилось в дни августовского путча 1991-го, вторая стала невольным ровесником другой драмы: пока в Москве расстреливали Белый дом, в Сургуте кипела работа над первым — тем самым «нулевым» выпуском… «Сургутской Недели».

«Новый Город» или «Сургутская Неделя»?

Да, бренд мог оказаться совершенно иным. Автором названия газеты стал креативный директор СИА-ПРЕСС Олег Новиков. Любопытно, что издатель Тарас Самборский склонялся как раз к «…неделе», однако новорожденная демократия в одной отдельно взятой редакции победила: большинство сотрудников во главе с директором по информационной деятельности Олегом Владимировым сочло его слишком банальным — так аббревиатура «НГ» ворвалась в информационное пространство тогдашнего Сургута.

DIY — наш девиз

Креатива молодому изданию хватало не только на написание собственно редакционных материалов: и название, и логотип газеты родились там же — внутри коллектива. Первый логотип нарисовал главный редактор рекламно-информационного издания «Седьмой этаж» Сергей Толмачев. В 1993 году как-то внезапно выяснилось, что Сургуту на днях исполняется 400 лет — по этому поводу был воодушевлен и весь город, и редакция: оттого в первом логотипе красуется тогдашний герб Сургута, обвитый лентой, на которой выведено: 1593 как свидетельство долгой и славной истории. Лента, правда, стала источником курьеза: пока сургутяне зачитывались первыми номерами «НГ», историки спорили, спорили, спорили — и пришли к тому, что все-таки основание сургутского острога случилось годом позже, в 1594-м. Против продления празднования никто особо не возражал — в 1994 году в слегка отрестайленной версии логотипа «НГ» появился уже 1594 год. Впрочем, для многих «НГ» — это красный кружок с вписанными инициалами газеты: этот логотип появился всё в том же 1994-м году, и автором стал все тот же Олег Новиков.

К слову, круг выбран неспроста: при создании логотипов всем предприятиям, объединенных СИА-ПРЕСС, достались разные фигуры. Так, собственно информагентству «выдали» круг, и он же появился в логотипе «НГ»; символом рекламного агентства «Рек-визит» стал перевернутый треугольник, который тут же засветился в логотипе «Седьмого этажа»… Авторское видение фирменного стиля «НГ» оказалось настолько точным, что с тех пор газета фирменных знаков больше не меняла.

Приложение к «НГ» появилось раньше самого «НГ»

Мы уже упомянули рекламно-информационное издание «Седьмой этаж»: приложение к «Новому Городу» начало выходить за полгода до создания собственно «НГ». Появление бесплатной газеты в начале 90-х произвело фурор среди горожан, не привыкших к тому, что что-то можно брать просто так, то есть даром. А это «что-то» было еще и очень увлекательным чтивом, сосредоточенным не только на рекламе, но и на всевозможных развлекательных материалах — от неизбывных анекдотов до интервью со звездами и звездочками телевидения и шоу-бизнеса, а также первых городских селебрити.

В роли селебрити — голубь

Все-таки информационным флагманом в 90-е годы оставался именно «Новый Город», в котором выходили интервью спикеров максимально широкого спектра: на пожелтевших архивных страницах можно встретить и заезжих поп-звезд (имена иных никто уж и не вспомнит), и репортажи с «Кинотавра», в которых засветилась практически вся элита тогдашней отечественной фабрики грез, и самого генерала Сургутнефтегаза Владимира Богданова (тогда, впрочем, он еще не был самим!), а также народец помельче: не удивимся, если когда-нибудь выяснится, что интервью, например, с голубем или служебным псом выходило только в одном-единственном СМИ в стране. И вы прекрасно понимаете, в каком.

Разговорим и пса

Да, чтобы построить беседу с немногословным собеседником, нужен истинный талант: вот уж на что «НГ» не жаловался никогда. Имена прошедших школу СИА-ПРЕСС вполне тянут на Аллею звезд где-нибудь в районе бульвара Свободы; перечислять не будем — всё равно кого-то не упомянем, а обижать никого не хочется. Скажем только, что из настоящих матерых мастодонтов сургутской журналистики в «НГ» в разное время работали Галина Кондрякова, Зоя Сенькина, Галина Курбатова…

Иван Захаров — навсегда

Это имя стоит особняком: потрясающий краевед, истинный патриот Сургута выходил со своими материалами с первого номера «Нового Города» до самой смерти — и выходит, представьте себе, до сих пор! Именная рубрика великого журналиста с 2004 года стала «Дневниками Ивана Захарова», которую ведет его дочь Людмила. Сам Захаров, кстати, по-отечески присматривает за нынешним поколением новогородцев: памятник ему установлен на входе в СИА-ПРЕСС Центр.

Шесть кадров? Нет!

Все кадры, которыми «НГ» укомплектовывал пресс-службы практически всех крупных предприятий, компаний, организаций (и, кстати, продолжает это делать), сосчитать уже невозможно — перечислим только некоторые названия: Сургутнефтегаз, предприятия Газпрома, Ютэйр, Сибпромстрой, администрации Сургута, района, аппарат думы города и т.д., и т.п. — можете продолжить этот список произвольным порядком: не ошибетесь.

Здравствуйте, всемирные пауки!

С выходом в интернет «НГ» тянуть не стал: одним из первых печатных СМИ в округе завел онлайн-версию газеты. Если бы сайт novygorod.ru существовал до сих пор, вы бы сильно удивились тому принципу, по которому он работал. Новости на нем не шли единым потоком, как на siapress.ru, да и любом другом современном информационном портале: сначала требовалось выбрать в календаре определенную дату, и только тогда открывалась страница, на которой были собраны все публикации за этот день. Странно, конечно, но вообще-то такая структура была вполне обычной для интернет-версий газет конца 90-х — начала 2000-х. Собственно, она повторяла структуру основного СМИ, которым, естественно, был «Новый Город».

К началу 2010-х годов рядом с интернет-версией «НГ» возникнет портал siapress.ru — ну, а дальше…

Дальше вы и сами всё знаете.