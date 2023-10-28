«Новый Город» отмечает юбилей — 30 лет

Первому выпуску легендарной сургутской газеты «Новый Город» — 30 лет. На самом деле 29 октября 1993 года был напечатан пробный, нулевой номер издания: молодая редакция боялась, что что-то может пойти не так, и перестраховалась, назвав первый номер нулевым.

Но все пошло так!

И еще как!

«Новый Город» нахально ворвался в чопорное медийное поле того времени, разрушая привычные, еще советские нормы подачи информации. Короткие интересно поданные новости, никаких «кирпичей» — огромных тяжеловесных нудных статей, живые интервью, веселые рубрики — от «Пилюли от кризиса» с собственными карикатурами нашего художника Алексея Дмитриенко и небанальными анекдотами до «Погоды» — стеба в авторском исполнении Олега Владимирова. «Хронику происшествий» Елены Куриловой читали как сатирический детектив. Эксклюзивные (ни одна редакция не в состоянии была добиться) интервью с мэром Сургута и соседних городов, с губернаторами, с нефтяными генералами, с цветом российской культуры авторства Ирины Ленькиной и Татьяны Дворниковой делали «Новый Город» желанным и интересным источником информации.

Экономические обзоры Лилии Затинацкой (что? экономические обзоры? серьезно? в местной газете?), социальные очерки Ольги Гавриловой и, конечно, еженедельные исторические зарисовки Ивана Захарова — вот какое удивительное медийное блюдо возникло на столе сургутян 30 лет назад!

За короткое время «Новый Город» стал самым популярным городским изданием. Своего пика достиг в середине 2000-х. Вдумайтесь: ежедневная газета объемом от 16 страниц (вторник) до 64 (пятница), с пятью приложениями (два из них — глянец), подписным тиражом 27 000 экземпляров, с собственным почтовым предприятием, с собственной цветной типографией в Тюмени, двумя дополнительными редакционными офисами — в Ханты-Мансийске и Тюмени! Прибыли, зарабатываемой газетой, хватило для инвестирования в строительство собственного прекрасного здания!

Газета «Новый Город» прошла все российские кризисы, война с местными чиновникам и сегодня по-прежнему благополучно радует своих читателей. Кстати, интересное наблюдение: рубрика «Пилюля от кризиса» не покидала газету все эти 30 лет. О чем это говорит, интересно…

Всем нашим читателям, всем журналистам первого (упомянутого здесь), второго, третьего, тридцатого состава — наши поздравления и наша благодарная любовь!

У нас еще бьется сердце!

Навстречу новому дню!