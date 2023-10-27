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​Чтобы сделать что-то хорошее в городе – нужна куча согласований. А вот «дичь» появляется тихо и незаметно

Как в Екатеринбурге появилась «могильная плита», которая хоронит город

​Чтобы сделать что-то хорошее в городе – нужна куча согласований. А вот «дичь» появляется тихо и незаметно
Фото из социальных сетей автора

Любое хорошее дело, связанное с коммеморацией (фиксацией памяти о прошлом в публичном пространстве), требует множества усилий. Установка памятника или мемориальной таблички, наименование элемента дорожной сети, присвоение имени тому или иному объекту и т.д., и т.п. проходит не один разрешительный этап. Оформление заявки, решение комиссии, согласование с главархитектурой и т.д. Все это может не по одному кругу. Иногда занимает годы. Но вот дело «странное» времени не требует. Согласования или отсутствуют, или в паблик не выносятся. Именно так недавно в центре Екатеринбурга появилась могильная плита. Далее по пунктам.

1) Вкус у всех разный. Это нормально. Но есть некие каноны, которые очевидны всем и каждому. Например, любой может отличить могильную плиту от плит, на которых оставляют отпечатки мировые звезды в Голливуде, или той же Аллеи Славы. Отличия надгробного памятника и публичного мемориального тоже очевидны.

2) В Екатеринбурге установка «могильных» памятников и плит в публичном (не на кладбище!) пространстве, похоже, становится нормой. Активно началось это дело в Парке им. В. Маяковского при ныне покойном бывшем генерале-директоре. Тогда появился целый ряд памятников-могилок, вызвавших у горожан минимум недоумение.

И вот на плотинке, рядом с 9-й гимназией «в честь 300-летия» появляется «похоронная» плита. На этот раз «хоронят» весь Екатеринбург. Посмотрите на эстетику плиты. Разве нет? Это же очевидность. Гранит, портрет, даты жизни и смерти... Соблюдена вся символика.

3) Кто согласовывал внешний вид? Чей изощренный ум такое придумал? Проходило через комиссию по топонимике? Я вхожу в эту комиссию. Не было утверждения. Главархитектура? Покажите этого человека! Кто освоил почти полтора миллиона рублей на «могильной плите»? Вернуть деньги в бюджет.

4) Естественно, что горожане ситуацию карнавализировали. Возложение цветов, изображение скорби. Не по городу, а по чиновникам, которые такое позволили.

Вчера возложил цветы и я. Дал интервью журналистам. Мой вклад в карнавал. Добрые друзья еще и стопочку «за упокой» поставили. Может зря я их отговорил венок принести? Все было бы в абсолютном соответствии с традициями.

И карнавал, уверен, будет продолжаться. А как иначе бороться с безвкусием и пошлостью? Как остаться в стороне? Кстати, пока был около, подходили люди. Все. Абсолютно все в шоке. В лучшем случае в недоумении.

5) Дело о «могильной плите» вышло далеко за пределы Екатеринбурга. Отметились федеральные СМИ и даже информационщики, имеющие международный масштаб распространения. Смеются все. Вот только интересно, когда дойдет до местного чиновничества, что плиту надо переделывать? Что еще нужно сделать, чтобы перестали позорить интеллигентный, умный, культурный Екатеринбург?

6) Вызывает сомнение и сама карта. Понятно, что подбирали разные сорта гранита для разных районов. Это нормально, хотя и спорно. Но где река? Где пруд? Пожалели лазурита? Где ориентация по сторонам света? Почему жесткие границы? Город больше не будет расти и развиваться? Оказывается, что карту просто взяли с чертежа из областного закона... Это у нас теперь – высшая инстанция. Не реальность, а рисунок. Зато областной.

7) Вывод. Чем быстрее будет исправлена грубейшая эстетическая, мемориальная, символическая ошибка, тем лучше. И последнее. Все-таки давайте соблюдать установленный порядок согласования и установки таких конструкций. Иначе могилки и львы с золотыми тестикулами Екатеринбург постепенно точно в гроб загонят.

Умрем от смеха.


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Сегодня в 13:08, просмотров: 268, комментариев: 0
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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