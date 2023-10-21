Ограничением на выезд талантливых хоккеистов в России дело вряд ли закончится

В России с подачи президента началось горячее обсуждение того, как ограничить выезд зарубеж нашим талантливым хоккеистам. Думаю, это рано или поздно коснется всех спортсменов, но начать решили с наиболее понятных и востребованных молодых ребят, которых «хантят» в тот же NHL.

Проблема в том, что подобные процессы, будучи запущенными с чьей-то легкой руки, далее имеют тенденцию раскручиваться самостоятельно. Если мы не будем выпускать талантливых хоккеистов, то почему свободой передвижения по миру и выбора места жизни и работы должны обладать, например, талантливые ученые? Это же ценнейшие мозги, которые нужны стране в трудную минуту. А их переманивают с такой силой, что деваться некуда.

Дальше можно прийти к нашей «новой нефти» – программистам. Родина вложила в их образование такие деньги, а они возьми да свали в какую-нибудь вражескую Германию или, не дай бог, США. Нехорошо.

Инженеры-конструкторы? Очень нужны России. Врачи? Не дай бог потерять людей с золотыми сердцами и руками, их и так не хватает в стране. Да что врачи – у нас прекрасные артисты и музыканты, которые по каким-то странным причинам берут да и уезжают выступать во всяких низкодуховных театрах и операх зарубежом. С этим нужно что-то делать.

Можно на досуге почитать историю России и прикинуть, к чему все это движется.