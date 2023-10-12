По мере ухудшения жизни в России будет все больше негатива в сторону мигрантов

Регулярно вижу, как в среде патриотической и консервативной общественности то и дело возникают бурные всплески негатива по отношению к мигрантам. Иногда заводится старая шарманка о том, что приезжие якобы «воруют» рабочие места (которое российские граждане обычно не особо спешат занимать), но чаще – что мигранты-де ведут себя плохо. В частности, совершают много преступлений. Доходит до того, что приезжих обвиняют чуть ли в не трети всех нарушений закона, фиксируемых в России.

Так вот, если коротко – это неправда. Хотите подробнее – читайте дальше.

Журналисты из «Проверено.Медиа» проанализировали большие данные от МВД, прокуратуры и судебных органов, и вот к чему пришли. В 2019 году (последнем спокойном на данный момент) в России было зарегистрировано около 2 млн преступлений, из них не-граждане нашей страны совершили примерно 35 тысяч. Или 1,72 процента. Показатель этот плавающий год от года, но почти не превышающий 2 процента.

Скептики скажут (читайте в ксенофобских комментариях к этому блогу): ну, это очевидно, все-таки россиян 140+ миллионов, а мигрантов поменьше. Так вот, если пересчитать преступность на душу населения, то выяснится, что на 100 тысяч иностранцев, находящихся в России, в 2019 году пришлось 317 нарушений УК РФ. Наши граждане совершили 1 386 преступлений на 100 тысяч человек.

Ну, значит, на мигрантов приходятся самые тяжкие преступления – скажут поборники мнимой справедливости. Нельзя сказать, что они будут прямо неправы, но все же, судите сами: на иностранцев приходится 4% убийств, 5% наркопреступлений и грабежей, 8,5% преступлений на сексуальной почве. Это действительно немало, но – в среднем столько же на душу населения, сколько подобного совершают граждане России.

Я не говорю, что проблемы нет и вообще волноваться не о чем. Проблемы есть, и есть о чем поволноваться. Но давайте объективно оценивать реальность, а не погружаться в ксенофобские мифы. Которые наиболее актуализируются и обостряются – знаете когда? Когда пирог общественных благ начинает скукоживаться, и у людей возникает ощущение, что самим уже не хватает, а тут еще «понаехали», и агрессия по отношению к отличающимся цветом кожи и паспорта людям начинает повышаться. Этим пользуются недобросовестные общественные деятели, политики, (это надо признать) журналисты, и еще много кто.

По мере того, как жизнь в стране будет становиться хуже и беднее, что по ряду причин почти неизбежно, мы будем видеть трансформацию недовольства положением вещей. Обвинять родное правительство в своих бедах захотят далеко не все – можно огрести последствия. Поэтому гнев будет перенаправляться на тех, кто ответить не может. Итого у нас будут три универсальные цели, которые виноваты во всех бедах России: Америка, релоканты и мигранты. Последним будет хуже всего, потому что они под боком, а прав и возможностей защищаться практически не имеют.

Вывода не будет. Просто имейте в виду.