Почему резко подорожало топливо и чего ждать в дальнейшем

Солярка и 95-й по 100 рублей? Или экспортные ограничения помогут преодолеть топливный кризис? Тема важная. Касается всех. Президент озабочен ею вместе с Правительством и требует результата в виде цен на заправках. Цены пока и не думают впечатлиться или напугаться. Только продолжают расти дальше.

Как мы оказались в этой точке? С 2019 г. на внутреннем рынке РФ действовал демпферный механизм. Если выгоднее гнать на экспорт, государство доплачивало за внутренние поставки. Если внутри страны продавать топливо было выгоднее, чем снаружи, с учетом пошлин и логистики, то доплачивали нефтяники. Так, в 2020 г. нефтяники пополнили бюджет на 356,6 млрд рублей.

Демпфер – и есть одна из причин, почему бензин все время дорожает, независимо от мировой нефтяной конъюнктуры. Это делалось не ради мемов, а для стабильности цен, которые не должны были расти быстрее инфляции. Но времена для бюджета сейчас непростые. Поэтому с 1 сентября выплаты нефтяникам по демпферу были урезаны вдвое.

Механизм стабилизации внутренних цен перестал штатно работать – стабильность потерялась. Выглядит вполне логично, не так ли?

Экспорт вырос, а биржевые цены на бензин и дизель в первые недели сентября стали обновлять рекорды почти ежедневно. Ну и розничные цены тоже подтянулись, прибавляя почти 10% за год. И это среднее по больнице, в ряде регионов стало проблемой просто найти топливо.

Регуляторам это не понравилось, но на полноценный возврат демпфера денег в бюджете нет. Тем более, что мировые цены подскочили – значит, платить нефтяникам нужно больше. Призывы к сознательности в таких случаях работают плохо. Если экспорт выгоднее, значит, будут экспортировать, пока дают. А внутри страны дефицит топлива будет все острее.

Правительство решило не ждать, пока дефицит станет критическим, и пошло на радикальные меры, закрыв экспорт бензина и дизеля. Примечательно, что биржевые цены поползли вниз чуть раньше, как будто нефтяники надеялись убедить регуляторов избежать крайних мер.

Что теперь будет?

Краткосрочно внутренние цены стабилизируются – на бирже цены на бензин и дизель уже рухнули. Не удивлюсь, если небольшое снижение цен на заправках мы тоже вскоре увидим. Все заинтересованы хотя бы в видимости решения проблемы. А дальше, как всегда, творчески. Будет зависеть от длительности запрета экспорта, от того, на каких условиях его отменят (если отменят). Президент также внес предложение о введении квот на экспорт нефтепродуктов по аналогии с удобрениями.

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