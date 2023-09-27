Как один увлеченный берлинец создал один из крупнейших марафонов в мире. Надо учиться

Вычитал у уважаемого блогера и урбаниста Аркадия Гершмана историю про Берлинский марафон. Сейчас это один из крупнейших одновременных забегов на 42 километра, в котором участвуют более 40 тысяч человек из 150 стран. А началось все с того, что в меру безумный и увлеченный кондитер Хорст Мильде хотел организовать в Берлине забег прямо по городским улицам, как это происходило во французском Ле Мане.

Дело было почти полвека назад (собственно, юбилейный 50-й Берлинский марафон намечен на 2024 год), когда Мильде сначала провел неофициальный забег под названием «Кросс на горе Тойфельсберг». В 1974 году в официальном марафоне в парке Грюневальд было всего 244 участника. Мильде решил, что ради популяризации этого дела нужно выводить забег на улицы Берлина. В полиции и мэрии покрутили пальцем у виска – мол, очевидно ведь, что дороги нужны для машин, а бегать можно и в парке (знакомая постановка вопроса, не находите?). Но в итоге отчаянный одиночка пробил свою тему, и с 1981 года марафон прошел по улицам Западного Берлина.

Итог – теперь Берлин ежегодно принимает один из самых статусных марафонов в мире. Разумеется, он оброс разнообразными дополнительными активностями: свою короткую дистанцию бегут дети, кто-то участвует в заездах на роликах или инвалидных колясках, и за всем этим наблюдают более миллиона зрителей. И ради этого на выходные перекрывают чуть ли не половину Берлина.

В Сургуте тоже есть забег – правда, не свой, а филиал всероссийского – «Кросс нации». В этом году участвовали 1,7 тысячи человек. Происходит это на трассе «Спортивного ядра» на улице Киртбая и отчасти по Югорскому тракту, который ради этого закрыли от машин.

Но давайте откровенно – это отшиб города. А смысл марафона (или любого другого забега), проходящего прямо по улицам – показать приоритетность пешеходов, велосипедистов, или кто еще присоединится, над машинами. Дать гражданам новое ощущение привычного пространства, где обычно катаются автомобили, а сейчас – бегут люди.

Вы сами можете это фиксировать в ходе тех общегородских праздников, ради которых все еще перекрывают улицы. Отчетливо помню это волшебное ощущение одновременно знакомого и незнакомого Сургута, и соответствующую атмосферу праздника – будто люди отбили пространство у машин и по этому поводу страшно рады.

Я уже ничего не предлагаю. Просто говорю – бывает в мире так, как сделал Хорст Мильде в Берлине. Он поймал за хвост здоровый дух авантюризма, который совпал с общественным запросом (если бы не массовое желание людей – никакого марафона бы не было) и превратил это в проект, переживший его самого. Так можно.