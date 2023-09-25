Федеральный бюджет России на 2024 год крайне оптимистичен

Появилась первая информация о проекте федерального бюджета на следующий год. Главное, запланирован значительный рост и доходов, и расходов.

Расходы составят 36,6 трлн руб. в 2024 году. Это пересмотр вверх на 7,2 трлн руб. (+24%) по отношению к старым планам на 2024 год. Злые языки из Блумберга говорят, что сильнее всего вырастут расходы на оборону.

Но много тратить – дело не хитрое. Что с доходами?

А вот теперь самое интересное – планируется, что рост доходов пойдет еще быстрее. Относительно старых планов на 2024 г. рост доходов составит 7,8 трлн руб. (+29%), аж до 35 трлн рублей. Такой внушительный прирост планируемых доходов привел к снижению планируемого бюджетного дефицита. То есть теперь дефицит ожидается на уровне 0,8% ВВП против 1,4% ранее.

Откуда столько денег? Что такого вот эдакого нового должно произойти?

– Отсрочка уплаты страховых взносов, которая истекает в следующем году;

– Новые экспортные пошлины;

– «Новое» бюджетное правило, позволяющее больше тратить нефтегазовых доходов;

– Номинальный рост экономики.

Проект бюджета основан на прогнозе роста экономики на 2,3% в следующем году, ценах Brent $85 за баррель и курса рубля 90,1 за доллар. Наиболее слабым местом здесь выглядит именно рост экономики. Как обеспечить его при настолько высоких ставках… Нефть-матушка если только поможет…

Если по факту экономика замедлится, как прогнозирует ЦБ, бюджетный дефицит сложится, возможно, и повыше. Тем не менее, ЦБ в своем новом прогнозе будет исходить из официальных цифр Минфина. При прочих равных меньший дефицит бюджета – это аргумент за менее жесткую денежно-кредитную политику.

А все это, возможно, означает, что в грядущем году нам предстоит увидеть шоу под названием «перетягивание каната». ЦБ будет бороться за снижение инфляции. Методы – все те же. Ну, а Минфин – за исполнение достаточно непростого бюджета.

Вот и посмотрим…

Если рост экономики будет не таким бодрым, всегда остается старый и добрый метод сведения концов с концами под названием... Девальвация. Не слышали о таком?

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