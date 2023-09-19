Приближается сезон, когда народ активно будет болеть гриппом и коронавирусом

Терапевт, научный журналист и популяризатор науки Алексей Водовозов высказался о предстоящем сезоне ОРВИ в России. Публикуем этот текст для понимания предстоящих рисков и подготовке к ним.

Про ковид. Да, он и не собирался никуда уходить, хотя из инфосферы его активно пытались вытолкать, надоел за три года. Да, он активно мутировал – и будет мутировать дальше, подбирая ключи к иммунитету переболевших и/или привитых. И иногда у него будет получаться. Новую дельту или омикрон первой волны вроде не ждут, потому что иммунных на планете все-таки немало, а особо чувствительных как раз эти варианты коронавируса и унесли с собой.

Да, сейчас во всем мире наблюдается рост числа случаев заболеваний и числа госпитализаций. Да, это связано, в том числе, с вариантом омикрона, неофициально прозванным «Пирола» – по имени небесного тела из пояса астероидов, это дальновидно, потому что букв в алфавитах мало, а небесных тел как раз под стать возможным мутациям. Официальное название – омикрон BA.2.86, его 30+ мутаций позволяют довольно быстро распространяться, хотя там и других кандидатов на пожить в людях более чем достаточно.

Нет, пока что это не конвертируется в большую смертность, растут только заболеваемость и госпитализации. В Штатах, по данным CDC, с 2021 по 2022 год смертность упала на 47%. В нашей стране тоже признали рост новых случаев, несмотря на практическое отсутствие тестирования, и даже развернули снова ковидный госпиталь в Сокольниках. Не исключено, что и остальные могут понадобиться, потому что на противоэпимические мероприятия людям начхать – в прямом смысле слова. Придется снова надевать респиратор, иначе передвижной зоопарк цирк контингент перманентно болеющих, но не сидящих дома граждан чем-нибудь да наградит.

Нет, вакцины так и не дают стерилизующий иммунитет, хотя так хотелось. Нет, обновленные варианты не стали чудо-средством, они чуть лучше, чем сделанные на диком вирусе, а вот антительный спектр у них даже поуже будет. Нет, это не значит, что можно не прививаться. Но именно новинками имеет смысл кольнуться, если в вашем организме уже 1-2-3-4-n доз присутствует. Поскольку я в себе собрал полную коллекцию, а последний апдейт прошивки был в мае, подожду обновленный Спутник.

А вот от гриппа привиться надо. В Штатах опять ждут тридемию – грипп + РС-вирус (Респираторно-синцитиальный вирус, вызывает инфекции дыхательных путей – прим. ред.) + ковид, чем мы сильно отличаемся? Лучше четырехвалентной вакциной. Лучше «Ультриксом» или «Флю-М», что найдется. Ок, «Совигрипп» в варианте «на безрыбье», но «Грипполы» даже в варианте «раком» не надо.

И традиционно: моем или протираем салфетками руки, без фанатизма, но после транспорта или перед едой, не шляемся в больном виде, а честно лежим-болеем, маски-респираторы надеваем в плотно набитых людьми объемах.

В Москве в ГУМе пока дают «Ультрикс» и даже во второе плечо предлагают «Спутник Лайт» на диком уханьце. Хороший вариант. Пока есть – имеет смысл заглянуть, тем более, там не только москвичей колют, а всех, кто дошел и у кого есть лапы, усы и хвост, в смысле паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

В целом поводов для паники нет, но подсобраться нужно.

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