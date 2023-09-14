Кремль окончательно делает ставку на монолитность власти – даже на местах

Три наиболее известные партии парламентской оппозиции в России (КПРФ, ЛДПР, СР) на выборах в заксобрания 16 регионов суммарно потеряли более миллиона голосов в ходе кампании 2023 года по сравнению с предыдущей аналогичной кампанией 2018 года. Эти данные комментирует тюменский политолог Александр Безделов.

Это и есть та самая «новая политическая реальность», которая незаметно подкралась 10 сентября. И заключается она вовсе не в том, что «ЛДПР потеряла лидера, а с ним и рейтинг», а «КПРФ и СР в условиях СВО ищут идеологию, но никак не могут найти». Она в том, что Кремль перестал играть в плюрализм, сдержки и противовесы и поставил на монолитность.

Если раньше были люфты, и губернаторов можно было критиковать через ОНФ или парламентскую оппозицию, и в эти разборки Кремль не вмешивался, но мог предъявить главам регионов за наличие таких конфликтов. То теперь те же самые губернаторы обеспечивают соцстабильность в условиях СВО, поддержку ее участников и набор контрактников. А это сейчас куда важнее, чем какие-то там сдержки и противовесы, крючки и капканы, расставленные в регионах. Власть будет цементироваться вокруг губернаторов, а всех, кто еще этого не понял, и продолжит играть в непримиримую оппозицию, ждет незавидная участь в виде лишения части мандатов.

Это пока. А на случай упорства есть «Новые люди», пенсионеры и «Коммунисты России», уже попавшие в часть региональных парламентов. КПРФ же, как главные пострадавшие этого избирательного цикла должны как никто другие помнить товарища Сталина: «Незаменимых у нас нет».

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