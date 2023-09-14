Рецензия на фильм Греты Гервиг «Барби»

Придя в кинотеатр на «Барби», мне показалось, что это будет очередной легкий фильм для девочек-подростков и желающих поностальгировать. В моем детстве знаменитая блондинка была не только желанной куклой, а также героиней мультфильмов и компьютерных игр, где добро всегда побеждает зло. А сама Барби – простая девушка, которая способна если не на все, то на многое.

Так вот, лента Греты Гервиг рвет этот шаблон. В центре сюжета – «стереотипная Барби», которая некогда произвела революцию. Благодаря ей девочки во всем мире смогли выбирать: играть ли им с пупсом в дочки-матери или же пофантазировать и представить себя подружкой первой красавицы?

Спустя время «стереотипная Барби», которую очень хорошо сыграла Марго Робби, стала настоящей иконой. У нее есть дом мечты, красавчик Кен каждый день всячески пытается добиться ее расположения, любой день оканчивается девичником с кучей подруг. Все идеально, чего еще можно желать?

Но с каждой минутой фильма становится все страннее и страннее: сначала куклы задумывается о смерти, она больше не высыпается, у нее появляется целлюлит и, о ужас, она больше не может ходить на цыпочках! Не буду полностью расписывать сюжет фильма, но дальше Барби нужно отправиться в мир людей, чтобы раскрыть причину странных метаморфоз.

Меня поразило то, что при всем совершенстве Барбилэнда главная героиня выбирает мир людей – с его печальными эмоциями, грубыми людьми и прочими негативными моментами. И здесь «стереотипная» Барби вновь показывает свою нетипичность: она принимает тот факт, что не любит Кена, что хочет сама выдумывать идеи, а не воплощать чужие, что желает отказаться от безупречного и ярко-розового пластмассового дома и привычного окружения.

В этом я вижу важный посыл для каждого – нужно не бояться принимать себя таким, какой ты есть, а не прогибаться под судьбу, которая тебе уготована.



На самом деле, мудрых мыслей в этом фильме достаточно много. Это и принятие своего тела и своей неидеальности, и важность умения понимать и принимать чужие чувства, и про необходимость верить в себя, даже если все вокруг катится в тартарары.

В целом и общем, кино можно смело рекомендовать к просмотру. Каждый найдет здесь для себя свое, достаточно лишь взглянуть между строк.