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​Общее будущее

От мигрантов нужно не отпихиваться, а включать их в российскую жизнь и общество

​Общее будущее
Фото unshplash.com

Уважаемый Альберт Леонов написал текст с призывом более строго относиться к приезжим из ближнего зарубежья, так как все же граждане России для нашей страны должны быть в большем приоритете, чем, например, трудовые мигранты. Хочу не то, что подискутировать, но обратить внимание на сложность и многофакторность вопроса.

Дело в том, что и с общей демографической, и с сугубо практичной трудовой точки зрения мигранты России необходимы. Это факт. И в этом смысле наша страна ой как не одинока – такие же проблемы испытывает практически весь первый мир. Общая ситуация такова: демографический переход свершился, естественный прирост населения закончился и способов его восстановления практически не существует, и когда подобное происходит в течение десятилетий, начинаются провалы на рынке труда. Особенно, в сферах, не требующих особой квалификации, а также «синих воротничков».

Германия в этом году серьезно обновила правила получения ВНЖ и гражданства для представителей определенных профессий. В Канаде огромный разгул свободы и миграции – страна открылась и завозит кучу народа. Даже Япония, которая традиционно была крайне моноэтническим обществом, осознает свою потребность в рабочих руках, поэтому вынужденно и постепенно приоткрывается. И для многих секрет, но Россия движется по этому направлению уже несколько лет – целевой показатель, установленный президентом – завозить и выдавать паспорта 300 тысячам новых граждан в год. Понятно, что по культурным и экономическим причинам это в первую очередь представители стран бывшего СССР, во многом – из Средней Азии.

Поэтому когда Альберт Леонов возмущается тем, как вроде бы трудовой мигрант неаккуратно водит машину и нарушает ПДД – для начала стоит удостовериться, действительно ли это представитель другого государства, или уже наш соотечественник и полноценный гражданин России.

И, как поется в нашем гимне: «Так было, так есть и так будет всегда». Не стоит ждать от россиян демографических чудес. Даже если ежедневно показывать всем молодым россиянам икону с Петром и Февроньей и включать лекции министра здравоохранения о необходимости молодым девушкам воспроизводить себя вместо получения образования, наши люди не хлопнут по лбу и не воскликнут: «Что же я делаю со своей жизнью? Срочно надо рожать пять детей». Этого не будет.

А это значит, что завоз новых граждан в рамках поддержания приличной демографической обстановки и рынка труда. И с этим надо будет жить. Поэтому, как ни странно, стремление российских властей на региональном и муниципальном уровне не отгородиться (это бесполезно, как мы понимаем), а интегрировать новых сограждан в культурное и правовое поле – единственное, чем сейчас реально можно заняться. Лучше им все объяснить, обучить, включить в социальные процессы, чем гоняться с палкой и выгонять по любому поводу.

Я вам больше скажу. Совершенно не исключена ситуация, когда России еще нужно будет конкурировать за мигрантов. Звучит на первый взгляд смешно, но посмотрите, например, в сторону Турции. Обвал рубля уже сопоставим с обвалом лиры, поэтому неизвестно, где выходцу Средней Азии можно извлечь больше трудовых долларов для отправки домой. Еще учтите общую веру и культурные особенности, а также осознание того, что вряд ли где-нибудь в Стамбуле мигранта схватят и отправят в военкомат.

В общем. Нам всем предстоят такие миграционные потоки и такое смешение культур, какое ХХ веку и началу XXI века и не снились. Так что нужно не отпихиваться от приезжих, а грамотно их включать в жизнь и интегрировать в общество и культуру. Хорошо, что конкретно в Сургуте и Югре какой-то опыт в этой сфере есть, его нужно пестовать, холить, лелеять и развивать.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 79, комментариев: 0
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