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​Итоги выборов: успех Александра Моора и провал парламентской оппозиции

Предварительные итоги единого дня голосования в Тюмени

​Итоги выборов: успех Александра Моора и провал парламентской оппозиции
Фото из социальных сетей автора

Ночь прошла и уже можно подвести некоторые ее итоги. Пока предварительные, но уже мало что изменится.

И для начала необходимо признать, что я несколько ошибся в своих прогнозах относительно результатов губернаторских выборов. Я предполагал, что Александр Моор наберет 75%, но за него отдали голоса 78,9% избирателей, и таким образом действующий губернатор улучшил собственные показатели пятилетней давности на 13%.

И если для главы области это предмет радости и гордости, то итоги этой ночи для представителей парламентской оппозиции стали некоторым разочарованием. Второе место сохранила за собой ЛДПР, ее представитель Денис Садовников набрал 8,17% голосов избирателей, представитель КПРФ стал третьим с 7,89%, а эсэр Владимир Пискайкин получил 3,61%.

При этом, представители партий относительно результатов 2018 года потеряли несколько процентов – тогда у Артема Зайцева от ЛДПР было 12,99%, у того же Ивана Левченко 12,83%, а у Владимира Пискайкина 5,77%. Почему это произошло анализировать не стану, пост не об этом.

Поэтому идем дальше, то есть к результатам выборов гордумы, и тут, на 6 утра, не без сюрпризов. И чтобы вы поняли их масштаб, напомню результаты выборов все того же 2018 года:

Единая Россия – 39,44%

ЛДПР – 24,47%

КПРФ – 18,39%

Справедливая Россия – 12,4%

Участвовало всего четыре партии.

А вот картина на сегодняшнее утро:

Единая Россия – 50,01%

ЛДПР – 15,22%

КПРФ – 8,87%

Справедливая Россия – 6,54%

И новые партии:

Новые люди – 6,00%

Партия пенсионеров – 5,30%

Коммунисты России – 4,80%

Для парламентской оппозиции цифры не просто неприятные, а шокирующие. Естественно, ситуация несколько изменится, но не кардинально, разве что Партия пенсионеров балансирует на грани прохождения в гордуму.

Однако если ситуация все-таки не поменяется, то распределение мандатов будет выглядит следующим образом. Единая Россия получит 5 мандатов и улучшит свой результат так как в прошлой думе по спискам прошли 4 человека. Все остальные партии, кроме Коммунистов России получат по одному мандату.

Если к этому добавить трех победивших в одномандатных округах оппозиционеров, то получим следующий результат. У ЕР будет 28 депутатов, на 3 больше чем в прошлом созыве (список большой имена перечислять не буду). У ЛДПР будет 3 депутата – Дмитрий Ошурков (по списку) и выигравшие одномандатные округа Дмитрий Елагин и Алексей Чирков. Партия лишится двух мандатов. КПРФ получит один мандат – это действующий депутат Сергей Пыхалов. А было три.

А вот Справедливая Россия ничего не потеряет – у нее по–прежнему два мандата, так как Сергей Морев выиграл в 15–м округе. Благодаря этому у нас появится шанс в городской думе увидеть депутатскую династию – по спискам проходит сын депутата Госдумы Александра Ремезкова Николай 1997 года рождения.

От Новых людей Владислав Осатюк, а от Партии пенсионеров Светлана Марьина пенсионер МВД.

Еще раз повторюсь, данные предварительные, ситуация может несколько измениться.

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Сегодня в 11:36, просмотров: 203, комментариев: 0
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