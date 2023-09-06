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​Нефтяники-то свое сырье продают, но притащить в Россию валютную выручку им крайне тяжело

Почему Россия экспортирует товары, а с валютой по-прежнему все плохо

​Нефтяники-то свое сырье продают, но притащить в Россию валютную выручку им крайне тяжело
Фото из социальных сетей автора

Получаю кучу вопросов: Евгений Борисович, они чего там, не понимают что ли?! Почему ЦБ и прочие товарищи не вводят обязательную продажу валютной выручки? Подняли они ставку. И? Какую проблему решили?! Облигации продолжают падать. Рубль тихо, но устойчиво дрейфует на юга. Чего дальше-то?! Где административные меры? Где обязательный возврат валютной выручки?

Эх, если бы все было так просто! Я не выступаю ничьим адвокатом. Просто хочу уйти от лозунгов и поговорить о сути. Вы всерьез думаете, что ТАМ везде вредители и жулики сидят? Вот не хотят окаянные валюту в страну заводить? И на уговоры – паразиты такие – не ведутся.

Нет! Проблема вообще в другом. Давайте спокойно подумаем, что происходит с той самой валютной выручкой. Пообщался тут намедни с серьезными ребятами – нефтяниками. Так что… вот вам неформальный рассказ за рюмкой чая.

Некая уважаемая нефтяная компания продала, допустим, 100 тыс. тонн нефти какому-нибудь нефтетрейдеру. Скажем, «Трафигуре». ️Куда поступили деньги за проданную нефть? – На трейдинговую компанию, входящую в группу нефтяной компании и зарегистрированную где-нибудь а ОАЭ. Сколько денег? – Допустим, баррель нефти марки URALS стоит сегодня $74. В тонне нефти 7,3 барреля. По крайней мере, по URALS примерно так. То есть 100 тыс. тонн умножаем 7,3 и на 74. Получаем примерно $54 миллиона.

И чего дальше? – А ничего. Самая серьезная проблема – это не продать нефть, а завести в страну полученные за нее деньги. Висят 54 млн на счету этой эмиратской компании. И давно это не 54, а 20 раз по 54 или 50. А где они висят, вы в курсе? – К примеру, на счету этой компании в каком-нибудь RBS или JPM. А после? Дайте, к примеру, приказ этому самому RBS перевести доллары на корреспондентский счет некоего банка РФ. Ага. Так и побежали иностранные банкиры с энтузиазмом исполнять ваше поручение. Увы. Не спешат они, окаянные.

Вы не знаете почему? – Сами догадайтесь. Так и копятся довольно приличные суммы. И в долларах, и в рупиях, и в дирхамах. И вынуждены нефтяники эти самые доллары с трудом через различные схемы затаскивать в страну. Поверьте, совсем сегодня это не тривиальное занятие, особенно в таких суммах.

Можно, конечно, нефтяников штрафовать. Думаете, это их реально простимулирует быстрее возвращать выручку? Кого-то, возможно, да, но в целом… Тут вопрос скорее не желания, а возможности. Думаете, штрафные меры помогут вам притащить валюту в страну? Они лишь вызовут возмущение нефтяников – это как потанцевать у них на больных мозолях.

На этом фоне нефтяники активнее будут воевать с западными банками? Или начнут тем «темную» устраивать? Вы себе представляете сцену – картина маслом. Нефтяники РФ устраивают темную западным банкирам. Рыдаю…

Однако в целом картина не такая трагичная. Пообщался с друзьями из другой тоже уважаемой и отнюдь не маленькой компании. Они получают валютную выручку в банках дружественных юрисдикций. И достаточно спокойно репатриируют ее. Но и для них отправка денег в страну – совсем не тривиальная задача по сравнению с тем, что было ранее.

Ребята! Деньги в страну сегодня в целом отправить – это квест. По крайней мере, большие. Не верите – сами попробуйте.

P. S. Все вышесказанное не означает, что выручка не поступает. Поступает. Еще как. Но скорость сегодня невероятно замедлилась по сравнению даже с прошлым годом. Деньги идут долго и тяжело. И результат роста цен на нефть мы увидим совсем не так быстро, как хотелось бы.

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Сегодня в 13:13, просмотров: 41, комментариев: 0
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