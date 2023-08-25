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​Вперёд, в прошлое

Новость про «отжим» телефона в Сургуте дошла аж до Бастрыкина. И это хорошо

​Вперёд, в прошлое
Фото pikabu.ru

Не знаю, как вам, а мне самой поразительной новостью недели в Сургуте (на другом уровне у нас новостей и пожестче хватает, вы понимаете, о чем я) стало следующее: «Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с вымогательством телефона у подростка в Сургуте. По его поручению возбуждено уголовное дело».

21 августа где-то в районе Геологов подростки отобрали у сверстника телефон, пригрозив «предметом, похожим на пистолет». Тот факт, что эта история поразила целого председателя СК России, вызывает некоторую надежду – мы все еще держимся в пределах какой-то нормы.

Многие не в курсе (кто-то был еще слишком юн, кто-то уже слишком взрослым, а я застал те времена в «идеальной» кондиции, чтобы прочувствовать все прелести), но в последние годы 90-х и первые годы 2000-х подобное происходило, мягко говоря, повсеместно. Криминальный круговорот разнообразных благ – от карманных денег до только появившихся тогда мобильных телефонов – среди сургутских подростков был крайне интенсивным. Даже в самом центре города, где я тогда жил, вернуться из школы без контакта с местным гоп-стопом было удачей. А уж что творилось ближе к окраинам – словами не описать.

Так что могу лишь морально поддержать парня, которому устроили такую «экскурсию» в прошлое («я был там, Гендальф, это было 3 000 лет назад»), и согласиться с Александром Бастрыкиным – пресекать гопнические, равно как и любые другие насильственные практики, нужно максимально быстро, дабы они не начали расползаться по городским улицам. Плохая новость в том, что зло не контейнируется, и оно будет добираться до простых людей, подстерегать и бросаться из темноты. Хорошая новость в том, что относительная нормальность, в которой мы жили совсем недавно (верните наш 2019-й!) все еще не выветрилась из памяти, и за нее еще как-то удается цепляться – даже главе СК.

Берегите себя и близких.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 181, комментариев: 0
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