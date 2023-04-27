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​Поправки в Устав, изменения в публичных слушаниях и новая концессия – разбираем итоги заседания думы

Обзор всех существенных решений 17-го заседания думы Сургута

​Поправки в Устав, изменения в публичных слушаниях и новая концессия – разбираем итоги заседания думы
Фото из социальных сетей автора

Продолжаю обзор заседаний думы города Сургута, предыдущая часть тут. Сегодня расскажу про 17-е заседание. Сразу оговорюсь, впредь буду опускать все технические и незначительные вопросы, чтобы не перегружать посты. Ссылку на подробную информацию и документы традиционно приложу в конце блога. Итак, поехали.

1. «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

– из Устава города исключено упоминание Европейской хартии местного самоуправления;

– администрация наделяется полномочиями определять вид и типы рекламных конструкций;

– еще одно новое АРХИважное полномочие администрации: согласовывать архитектурный вид объектов капитального строительства. Что это значит и почему это важно, расскажу в отдельном материале чуть позже;

– упрощается порядок внесения горожанами правотворческих инициатив и изменения в Устав город – если раньше для этого нужно было собрать группу из 2% и 3% от общего количества взрослых сургутян соответственно, то сейчас 500 и 1000 человек, т.е. почти в 15 раз меньше. Надеюсь, это поможет стимулировать горожан выходить с такими инициативами, пока, к сожалению, я таких не припомню.

2. «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»

НКО, являющиеся ресурсными центрами и арендующими на безвозмездных условиях муниципальную недвижимость, освобождаются от обязанности оплачивать коммунальные платежи.

3. «О признании утратившими силу некоторых решений Думы города»

В связи закреплением функции по приобретению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за региональными властями, соответствующие нормативные документы на местном уровне теряют свою значимость.

4. «О внесении изменений в решение Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»

Теперь публикация материалов по публичным слушаниям должна быть не только в газете «Сургутские ведомости», но и в сетевом издании «Официальные документы города Сургута» по адресу www.docsurgut.ru. Нельзя не приветствовать такой прогресс, надеюсь, теперь информация о важных городских вопросах станет более доступна сургутянам.

Также в связи с изменениями в федеральном законодательстве уменьшилось предельное время согласование поправок в Генеральный план, правила землепользования и застройки и в проекты планировки и межевания с трех до одного месяца, аналогичные правки необходимо было внести в наш порядок.

Также небольшая, но важная поправка. Федеральный закон устанавливает только максимальный срок рассмотрения изменений, т.е. теоретически, например, 1-го числа можно опубликовать материалы к публичным слушаниям, а 2-го числа уже провести сами слушания, таким образом, чтобы у горожан не было бы времени к ним подготовиться. С моей подачи была принята поправка: установить минимальный срок между публикацией и слушаниями в 14 дней, так у нас будет время все внимательно изучить.

5. «О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута»

Если кратко, то продолжается наведения порядка с рекламой в городе, ее должно стать меньше, десятки щитов уже демонтированы или будут демонтированы в ближайшее время.

6. «О согласовании решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и его условий»

Проектом концессионного соглашения предусмотрено создание и реконструкция линий наружного освещения, а также их эксплуатация. Предполагается создание уличного освещения протяженностью не менее 49 км, с более чем 2,1 тысячей светильников и 1,2 тысячи опор. Реконструкции подлежат объекты уличного освещения, количество светильников – более 5 тысяч. С предложением вышла компания ООО «СГЭС». Теперь предложение о заключении концессионного соглашения должно быть размещено на сайте администрации для приема заявок от иных участников, если они готовы включиться в конкурс.

7. «Об отдельном наказе избирателей»

По ходатайству депутата Владимира Клишина в рамках реализации нового механизма по работе с «отдельными наказами избирателей» школе №44 выделено 249 990 рублей на приобретение учебно-наглядного пособия (мультифункционального интерактивного стенда) в музей истории народного образования.

8. О внесении изменений в решение Думы города от 01.07.2021 № 784-VI ДГ «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних детей на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Сургут и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

То, о чем я писал ранее, узаконивается на городском уровне. Теперь депутаты на неосвобожденной основе освобождаются от обязанности публиковать данные о своем имуществе и заработке. Почему это не столь важно я тоже ранее уже писал.

Подробности по всем вопросам повестки можно найти здесь.


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27 апреля в 09:55, просмотров: 1133, комментариев: 0
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