В Тюмени построят три многоуровневые развязки до 2040 года

В Тюмени до 2040 года планируют построить три многоуровневые транспортные развязки на загруженных перекрестках. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на администрацию города. Один объект появится на пересечении улиц Широтной и Пермякова в Восточном районе. Строительство запланировано на 2036-2040 годы.

Еще две развязки возведут на улице Мельникайте — на перекрестках с Республикой и 50 лет Октября. Для этих объектов уже разработали проектную документацию и получили положительные заключения.

«Разработана проектная документация и получено положительное заключение по объектам: транспортные развязки в разных уровнях на пересечении 50 лет Октября с Мельникайте и Республики с Мельникайте. Выполнение мероприятий по строительству будет планироваться на перспективный период, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства города», — сообщили в мэрии.

Развязку на пересечении Республики и Мельникайте ранее рассчитывали построить в 2031-2035 годах. Ее протяженность должна составить три километра, а максимальное число полос — семь. В ценах третьего квартала 2021 года проект оценивали в 2,7 млрд рублей.

Ранее siapress.ru писал о том, что власти Тюмени планируют после 2030 года внедрить систему скоростных автобусов BRT. Выделенные полосы проектируют с учетом будущей модернизации транспортной инфраструктуры всей агломерации.