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​Был ли майдан?

Двое суток россиянам рассказывали про «грузинский майдан». На самом деле ничего подобного

​Был ли майдан?
Фото t.me/nlevshitstelegram

Давайте вместе пробежимся по свежей и крайне показательной истории. В Грузии произошло обострение – правящая пророссийская партия «Грузинская мечта» решила в ускоренном порядке провести через парламент закон об иностранных агентах. Причем в редакции, которая довольно сильно напоминает аналогичный закон в нашей стране. А он, напомню, с самим понятием «права» практически не имеет ничего общего.

Важно другое. Активная часть оппозиции и ее сторонников отреагировали на идею правящей партии очевидным образом – организовали акции протеста у грузинского парламента. В них приняли участие около десяти тысяч человек, две ночи происходили столкновения с полицией, дело дошло до попыток штурма здания, поджогов машин и прочих не очень мирных событий. Тем не менее, до смертоубийства не дошло, и то хорошо.

Как эту ситуацию охарактеризовали российские государственные СМИ, провластные каналы и эксперты? Разумеется: «В Грузии происходит майдан по украинскому сценарию». Приплели и флаги Евросоюза, с которыми выходили протестующие – на самом деле закон об иноагентах развернул бы весь процесс евроинтеграции, который прописан как обязательный в Конституции Грузии. И тот факт, что президент страны Саломе Зурабишвили записывала обращение в поддержку вышедших на улицы соотечественников на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке – в тот момент она находилась там с плановым визитом и прервала его тут же, как узнала, что происходит дома. И многое другое.

Был даже смешной эпизод. ГосСМИ России выдали целую пачку новостей о том, что «русские бегут из Грузии, охваченной протестами». И действительно – на Верхнем Ларсе стояли заметные пробки в сторону России. Правда, работники пропаганды сознательно или не очень забыли сказать читателям, что Верхний Ларс был закрыт в течение нескольких дней из-за плохой погоды, и вот его открыли, и скопившаяся за это время очередь начала двигаться. Спустя полдня она рассосалась – и все, никаких заторов. Но об этом, конечно же, аудитория государственных каналов из новостей не узнает, а сама переспросить постесняется.

Возвращаемся. Столкновения с полицией и спецназом продолжались две ночи. И вот утром 9 марта правящая партия публикует заявление, согласно которому отзывает законопроект (уже утвержденный в первом чтении). Там еще было про то, что люди не очень правильно поняли суть закона, и враждебные силы, мол, внушили большому количеству граждан какое-то неправильное толкование этой замечательной идеи, и этим подтолкнули на улицы, и когда эмоции улягутся, мы все еще разок объясним, и тогда уже в мирной обстановке все примем.

Фактически, власть под давлением протестующих сдала назад. Что же случилось от этого? Грохнулось ли небо на землю? Случился зомби-апокалипсис? Парламент Грузии погрузился в разверзшиеся под ним провалы ада?

Нет. В очередной раз реализовалась формула: «Раз-два-три – ничего не произошло». Правящая партия сделала резкое движение, получила соответствующий ответ от политических конкурентов и активной части общества, оценила обстановку и прекратила резкое движение. Дальше борьба за этот закон (если уж он им так дорог) будет проходить в другом формате.

Я пишу это спустя считанные часы после того, как закон о грузинских иноагентах был отозван. Думаю, что с высочайшей долей вероятности на этом инцидент будет исчерпан, и жизнь у наших южных соседей вернется в обычную колею. Конечно, есть небольшой шанс, что лидеры оппозиции почувствуют подъем и попробуют додавить оппонентов, чтобы добиться, например, досрочных выборов в парламент (плановые – через полтора года, осенью 2024) и переиграть расклад сил в свою пользу.

Означает ли это, что в Грузии случился «майдан»? Сейчас – абсолютно нет. И даже если протесты продолжатся, и дело дойдет до досрочных выборов в парламент – революцией происходящее вряд ли можно будет назвать. Потому что: как в Конституции Грузии прописано стремление этой страны в Евросоюз – так оно и будет прописано. Как считали грузины своими союзниками США и Европу – так и будут считать. Другой вопрос, продолжат ли они зарабатывать на подсанкционной России или предпочтут отвернуться, оставят ли для россиян льготные условия въезда и пребывания или нет – тут прогнозировать сложно.

Революцией происходящее еще можно было бы назвать, если бы по итогу правящая «Грузинская мечта» была насильно расформирована и запрещена, а ее лидеры – репрессированы или выдавлены из страны. Тогда да, серьезное дело. Но пока мы пронаблюдали эпизод обычной жизни страны. Политические силы решают свои вопросы, кто-то пытается хватануть лишний кусок власти, конкуренты и оппоненты этому противостоят, все апеллируют и ищут поддержку у граждан, иногда дело доходит до драки, потом все расходятся и живут дальше. Это нормально. Так страны и живут.

А рассказы про жуткие «майданы» – это игра на сбитой оптике россиян, которых за долгие десятилетия приучали к мысли, что «все не так просто», «за этим кто-то стоит» и так далее. Сами подумайте – вас двое суток стращали «грузинским майданом», и что случилось? Ничего не случилось. Так что не будьте легковерными, посмотрите, какие СМИ и эксперты играли на вашем внимании к этому кейсу, запомните их, и в целом – раскрывайте глаза шире и смотрите на мир более объемно. И у нас все станет лучше.


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Сегодня в 13:41, просмотров: 186, комментариев: 0
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