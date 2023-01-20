В восточном жилом районе Сургута годами не могут построить поликлинику

Постоянный читатель siapress.ruАлександр Коновалов прокомментировал материал, посвященный возможным поправкам в генплан Сургута. Приводим его мнение полностью.

На недавней встрече губернатора Югры Натальи Комаровой с депутатами всех уровней и администрацией города Сургута поднимался вопрос о строительстве поликлиники в восточной части города, ибо поликлиника №2 уже не справляется. Возник вопрос – где строить? На месте «Росича» было бы самое то? Место самое подходящее. Но оказалось, что там для поликлиники уже места не хватает.

Вот как вообще наш генплан города исполняется? Смотрите, на этом месте когда то было большая грунтовая взлетно-посадочная полоса на которую приземлялись и Ан-24, и грузовой Ан-12, и даже гигантские «Антеи» Ан-22. И места всем хватало. И на «толкучке» автомобильной в 80- годах тоже места всем хватало. А на поликлинику сегодня места не хватает. Как же так?

Делать нечего, решили посадить поликлинику в 31А мкр. Ну да ладно. Место выбрано. Так начинайте строить эту поликлинику. Но, оказывается, что сейчас строить нельзя. Надо сначала построить станцию скорой медицинской помощи и построить здание судмедэкспертизы. А уж после можно и поликлинику начать строить.

Интересная ситуация. Как вам ассоциативный ряд: морг, станция скорой помощи, поликлиника? Мне кажется, что на первом месте должна быть поликлиника. Нет, говорят, что нельзя все три объекта строить одновременно. Почему? Нельзя. Вот построим ранее начатые объекты медицины, тогда и за поликлинику возьмемся. И за два-три года в 31А микрорайоне и сдадим.

Вот в срок два-три года не верится. И причины на это есть. Тот Центр охраны материнства и детства, где поблизости собираются построить поликлинику, десять лет строили. А в Нижневартовске окружную больницу и вообще двадцать лет строят. Поэтому оттягивать начало строительства поликлиники не надо: «Раньше сядешь – раньше выйдешь». Это полезно и касается всех участников строительного процесса. Опять тендер надо провести с первоначальной проектно-сметной документацией, затем через два месяца остановить стройку и переделать проект. Процесс то известный. А это все время и время. Так может возникнуть очередной долгострой.

Ну да ладно. Загадывать не будем. А в Генплане города нужно оставлять места для социальных объектов в городе, чтоб не рос лес высоток там, где должна быть школа, поликлиника, автовокзал или планетарий. Может в нынешней корректировке что-то позитивное появится. Кстати, а на месте «Росича» если не поликлинику, то что будем наблюдать в перспективе? Очередную высотку ЖК?