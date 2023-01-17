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​В Сургуте готовятся принять поправки в генплан. Город может измениться довольно серьезно

Поправки в генплан Сургута могут резко изменить жизнь в нескольких крупных районах

​В Сургуте готовятся принять поправки в генплан. Город может измениться довольно серьезно
Фото siapress.ru

В декабре в Сургуте прошли большие и бурные публичные слушания, посвященные поправкам в генеральный план города. Из-за масштаба предлагаемых перемен они привлекли внимание жителей, и те активно высказывались, спорили с представителями власти, вносили свои инициативы. Как ни странно, «выхлоп» оказался не очень соответствующим активному обсуждению – в конечном итоге замглавы Виталий Шаров подписал заключение, в котором отклонены были два пункта из 35, хотя вопросов и претензий от участников слушаний было существенно больше.

Теперь этот документ отправится на утверждение в думу Сургута. Если депутаты одобрят его простым большинством, то изменения в жизни города будут разительными. Ниже – разбор лишь нескольких пунктов, которые могут стать реальностью в Сургуте буквально в ближайшие годы.

«Резиновая» жилая зона

Решение, имеющее больше всего перспектив на будущее – учреждение новой функциональной зоны в генеральном плане. Она будет называться просто и понятно – «Жилая зона». Ее отличие от имеющихся аналогов – отсутствие ограничения по этажности. Условно, сейчас в правилах землепользования и застройки есть «Ж-1» – это территория для малоэтажной застройки, или «Ж-4» – для высотных домов. А «Жилая зона» будет вариативной, решение по этажности на каждом конкретном участке будет принимать администрация города.

По большому счету, это означает очередной перевод части полномочий от представительной власти в пользу исполнительной. Предыдущий важный этап на этом пути произошел в момент, когда дума передала администрации право изменять правила землепользования и застройки. Раньше, например, для перевода некоей территории из «Ж-1» в «Ж-4» требовалось голосование депутатов, а теперь такое решение может кулуарно принимать некая комиссия, созданная в недрах исполнительной власти. Единственный момент, когда подобные перемены можно «выловить» – это публичные слушания. Которые зачастую проходят в обстановке строжайшей секретности и с участием исключительно «своих».

«Жилая зона», по сути, – очередной шаг по ослаблению общественного контроля над использованием городской земли.

Перейдем к более конкретным и близким к жителям Сургута поправкам в генплан.

«Юность» проходит

Большие перемены маячат перед жителями поселка «Юность». Там предполагается большая жилая застройка, без всяких сомнений – исключительно высотная. Возможно, в этом не было бы большой проблемы, если бы не один нюанс – в той части города большие проблемы с социальной инфраструктурой. Уже сейчас там находится школа, в которой не хватает букв русского алфавита для обозначения всех классов. Появится ли там новое образовательное учреждение прежде, чем серия новых многоэтажек – вопрос, на который вы можете себе ответить сами.

То есть вполне может сложиться ситуация, при которой в новый жилой район заедут несколько тысяч семей, а толковой социальной инфраструктуры у них не будет – за ней нужно будет кататься в другие части города. Кстати, о «кататься» – представьте себе, какая дополнительная нагрузка упадет на дорожную сеть что Юности, что соседнего района железнодорожников, через который жители поселка выезжают «в город».

Совхоз ЖК «Северное»

Другое знаковое решение, зашитое в поправки – превращение территории бывшего совхоза «Северное» в жилую зону. Со всеми вытекающими последствиями. Вообще на момент банкротства и ликвидации совхоза разговор шел о том, что на этот участок земли можно будет привлечь инвестора, который организует какое-то новое сельскохозяйственное производство – шанс на то, что у бизнеса это получится лучше, чем у муниципального предприятия, довольно высок. По всей видимости, эти планы предполагается похоронить.

Оставим на ваш суд эстетичность размещения нового жилого района фактически в промзоне. Причем никакой социальной инфраструктуры на этой территории не предполагается. Это значит, что жителям потенциального ЖК «Северное» нужно будет куда-то ездить – по Нефтеюганскому шоссе и улице Маяковской. Ради интереса оцените загруженность этих двух трасс в часы пик – и представьте, что к имеющейся массе автомобилей прибавится еще несколько сотен, а то и тысяч. Должно впечатлить.

Идем на восток

Одобренные исполнительной властью (но не жителями) изменения в генплан существенно повлияют на Восточный жилой район. Там предполагается застройка высотками пространства возле «Возрождения». Эта история уже проскальзывала в информационной повестке Сургута, но на некоторое время ушла в тень, и вот вернулась. Ранее предполагалось, что территория «речного фасада» нашего города должна быть застроена домами небольшой этажности, но потом застройщикам показалось, что транжирить так землю глупо. И там вполне могут появиться высотки. И не просто высотки, а комплекс размером и масштабом в три (!!!) «Возрождения».

Набор последствий будет похожим на предыдущие два пункта. И архитектурный ущерб речному фасаду Сургута может показаться несущественным на фоне других факторов. Например, загруженности улицы Мелик-Карамова и Югорского тракта, еще более страшным проблемам с парковками для местных жителей – а у обитателей «Возрождения» и без того безумные проблемы с тем, где оставить машину. И, пожалуй, главное – проблемы с социальной инфраструктурой. Единственная в этих районах поликлиника работает чуть ли не с трехкратной перегрузкой. Можно только представить себе, что будет, когда на нее упадут еще несколько тысяч (а то и десятков тысяч) человек.

Итого

Сейчас последнее слово – за депутатами городской думы. Если они проголосуют «за» – описанное выше начнет постепенно превращаться в реальность. По информации siapress.ru, принимать решение парламентариям предстоит достаточно скоро – вполне возможно, для принятия поправок в генплан будет инициировано внеочередное заседание думы, оно может состояться уже в конце января. Тем меньше времени у активной общественности выразить свое отношение к поправкам в генплан и донести его до представительной власти. Это явно не тот случай, когда стоит стесняться позвонить или написать своему депутату.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 99, комментариев: 0
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