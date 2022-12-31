​Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравляет с Новым годом

Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Дорогие друзья!

Наступает новый 2023 год. Для каждого из нас это волнительный миг.

Мы подводим итоги и строим планы. Говорим добрые слова своим близким и вместе мечтаем о будущем.

Уходящий год изменил наше восприятие привычных вещей. Побудил искать нестандартные решения. Испытывая на прочность, объединил нас, сделал сильными и сплоченными. Научил правильно использовать наши силы и возможности. Решать сложные задачи. И, несмотря ни на что, двигаться вперед - к намеченным целям.

Минувший год напомнил нам о главных в жизни вещах.

О чести и совести. О долге и ответственности. Любви и верности своей стране. Всё это мы смогли проявить в полной мере, а значит, удача и успех всегда будут на нашей стороне.

Дорогие земляки!

Пусть 2023 год приумножит всё хорошее. Исполнит самые смелые планы и подарит как можно больше позитивных эмоций.

Пусть счастье и любовь придут в каждый дом, в каждую семью!

Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С Новым годом, друзья!