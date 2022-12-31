Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Новым годом

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством!

2022 год войдёт в историю как поворотный для страны и каждого из нас. В этом году сургутяне, как и сотни тысяч россиян, встали на защиту Родины и всего русского мира.

Надеюсь, наши защитники ощущают тепло и заботу горожан, получая их письма, посылки добра, тёплые вещи, новогодние подарки. Это единение дорогого стоит.

Сургут трудится, защищает Родину, укрепляет экономику и благополучие страны. В условиях санкций наши предприятия обеспечили стабильную работу, в полной мере выполнив свои производственные и социальные обязательства. Восстановился рынок труда. Город вступает в новый год с рекордным бюджетом – более 40 миллиардов рублей.

Сургут стал больше – число горожан превысило 400 тысяч. За год построено 280 тысяч квадратных метров жилья, отремонтировано более 18 км дорог, благоустроены 26 дворов, ряд общественных территорий. Благодаря нашим муниципальным службам и партнёрам Сургут наполнился цветами летом и огнями подсветки зимой.

У нас открылась первая в стране школа, построенная по концессии. Дан старт пилотным для региона проектам комплексного развития территорий. Под началом Губернатора Югры Натальи Комаровой запущены в работу инфраструктурные объекты: Научно-технологический центр и второй мост через реку Обь.

Друзья, продолжим начатое с верой в себя и свои силы. Желаю новых достижений, благополучия, здоровья вам и вашим близким. Пусть 2023 год принесёт каждой семье добрые перемены, подарит больше тепла, любви и человечности!