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​Страсти по «Югракону»

Фестиваль «Югракон» – место распространения самых что ни на есть традиционных ценностей

​Страсти по «Югракону»
Фото департамента общественных и внешних связей Югры

Ханты-Мансийская и Сургутская епархия в лице ее руководителя митрополита Павла выступила против насаждения т.н. «западных» ценностей в Югре, в частности, посредством фестиваля «Югракон», о котором мы неоднократно говорили на страницах siapress.ru. «Костюмы персонажей западных мультиков, героев Марвелла и Анимэ, где все пронизано налетом эротизма и ЛГБТ. Хочется спросить у организаторов ну и что дальше? Где смысл и содержание?» – задает вопрос уважаемый митрополит. Что ж, давайте поговорим про смысл и содержание.

Мой тезис следующий – «Югракон» представляет и пропагандирует самые что ни на есть традиционные ценности для нашей страны. Не верите? А вот вам примеры.

Итак, один из самых кассовых фильмов студии Marvel, в героев которого переодевались некоторые участники «Югракона» – «Мстители. Финал». Последняя битва между силами добра (в лице преимущественно землян и супергероев) и зла (в лице инопланетной расы). В случае победы последнего главный злодей Танос при помощи «Перчатки Бесконечности» сотрет из бытия ровно половину всех живых существ во Вселенной. В решающий момент, когда триумф негодяев близок, Перчатка оказывается в руках одного из героев MarvelТони Старка («Железный человек»), он адаптирует ее к своему костюму и использует, чтобы уничтожить захватчиков. Проблема в том, что сила Перчатки убийственна для простого землянина, о чем Тони Старк знал заранее – но все равно сделал то, что сделал, после чего умер.

Чем вам не ратный подвиг во имя не просто Родины (планеты Земля), но и половины всех живых существ целой Вселенной? Да еще и с очевидным и сознательным самопожертвованием. Разве это не является одной из важнейших ценностей для современной России?

Продолжим. Трилогия фильмов «Властелин колец», традиционно любимая всеми участниками разнообразных конвенций, включая «Югракон». Там, где маленький и слабый хоббит Фродо Бэггинс несет Кольцо Всевластья к огненной горе, чтобы там его уничтожить и прекратить наступление сил зла. Это в чистом виде отражение библейского сюжета о борьбе с искушением с элементами самопожертвования.

Предмет обожания сотен миллионов людей, включая многих посетителей «Югракона» – «Звездные войны». Если брать классическую трилогию, то там целая россыпь сугубо традиционных российских ценностей. В конце фильма «Возвращение джедая» император Палпатин (мастер лжи и обмана – полная аллюзия на Сатану) пытается перетащить на Темную Сторону молодого Люка Скайуокера. Он почти преуспевает, провоцируя сражение между Люком и его отцом, могущественным военачальником Империи Дартом Вейдером (который сам является «падшим ангелом» – он был добрым джедаем Энакином Скайуокером, но перешел сторону зла, подвергнувшись влиянию Палпатина).

В последний момент, когда Люк уже победил отца, и ему остается лишь нанести последний удар, чтобы завершить «темную» инициацию, он отказывается это делать и складывает оружие, чем вызывает гнев Палпатина. Император начинает пытать молодого джедая практически до смерти, но от этого зрелища у Дарта Вейдера просыпаются отцовские чувства и он сбрасывает Сатану Палпатина в пропасть, сам получая смертельное ранение, после чего умирает на руках сына.

Эта история – и про борьбу с искушением, и про самопожертвование, и про искупление и прощение. То, чему нас всех учит православная вера, не так ли?

Можно приводить еще много примеров, но не хочу грузить подробностями. Мне кажется, что сказанного уже достаточно для того, чтобы признать «Югракон» и ему подобные события крайне важными и полезными с точки зрения трансляции традиционных ценностей в молодежной среде. Поэтому нужно развивать и поддерживать такие инициативы.

P.S. А если серьезно, то очень надеюсь, что когда-нибудь наши соотечественники осознают, что жизнь, любовь, сострадание, самопожертвование, прощение – это не то, что придумали в России, посему это вроде как присуще только нашей стране. Это – универсальные и общечеловеческие ценности, в рамках которых живут все цивилизованные люди.


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29 декабря в 16:30, просмотров: 1140, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
29 декабря в 21:15
Все эти примеры, как бы реабилитируют «Югракон» и организаторов фэнтези-фестиваля из Администрации Сургутского района. Мол, традиционные же ценности эти фэнтези - персонажи рекламируют на фэнтези-фестивале, если посмотреть в микроскоп и расставить по местам всех тех, кто олицетворяет добро и всех тех, кто олицетворяет зло. Так даже если и самого Президента США Джо Байдена МОЖНО рассмотреть в микроскоп и увидеть в нем проявления христианской добродетели. Но так ли это на самом деле? Вот президент США Рейган объявил нашу многонациональный СССР «империей зла» и значит это зло которое нужно уничтожить. Так делают герои и «Звездных войн», и «Властелина колец» и других фильмов Голливуда, обожаемых сотнями миллионов людей. Нужно только представить в умах детей молодых людей, кто сегодня олицетворяет зло. По Рейгану это зло олицетворяет СССР, поэтому его надо уничтожить. Сказано -сделано. Сегодня тот же Джо Байден заявил, что Россия это «абсолютное зло» и она не имеет права на существование. Опять назначено зло и все. Его надо уничтожить. Поэтому во всех этих персонажах фэнтези детям подсказывают, кого видеть в образе зла в реальности. Чего же там неясного? Раз империя зла» уже назначена. А кого видят наши дети и подростки в образе зла? Большой вопрос. Слишком уж промыты мозги западными ценностями нашим детям и молодежи, что многие просто не найдут ответа. А герои фильмов действуют на подсознательном уровне и они хорошо и толково могут подвести к тому, кто в совереном мире олицетворяет зло. Вот таким «Звездными войнами», «Властелинами колец» и прочими фильмами. Ну да ладно.
Митрополит Павел высказал, на мой взгляд, правильную позицию в отношении фэнтези-фестивалей. И не только как носитель православных традиций, не только, как высшее духовное лицо в ХМАО-Югре, но и как философ и учёный. Как человек побывавший в свое время в США, в качестве настоятеля православного собора в Сан-Франсиско. Как настоятель православного собора в Риме. Поэтому к его мнению нужно не только прислушаться, но после небольших дискуссий все эти все финансируемые бюджетом фэнтези-фестивали и фильмы прикрыть . Негоже в стране, которую объявляли ранее и объявляют сейчас «империей зла» создавать праздники «западных ценностей». Это как бы нацистские герои появились среди наших детей и молодежи сегодня. В «западных ценностях» можно разглядеть, если захотеть, под микроскопом и включив воображение, и наши традиционные ценности. И дедушка Байден как бы окажется такой «милашка»! И бабушка Урсула, и дядя Макрон, и бабушка Пелоси такие добрые. Они храбро борются из последних сил с «империей зла». Ну вот все это можно и нарисовать в голове детей и молодежи, включив их воображение. Включив их подсознание. Да и 25 кадр никто не отменял.
И последнее. Страсти по «Югракону» разгорелись нешуточные. И последнее слово в этой дискуссии по фэнтези-фестивалям и съёмкам фильма ужасов, здесь за Губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой.

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