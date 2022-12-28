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Ажиотажа не предвидится

Стоит ли ждать подорожания «новогодней продуктовой корзины»

Ажиотажа не предвидится
Фото: УрГЭУ

Жители Свердловской области в преддверии начала 2023 года ждут повышения стоимости «новогодней корзины», в которую входят икра, рыба, копчености, колбасы, фрукты и игристые вина. Эксперты в свою очередь считают, что торговые сети намерены удержать потребителей в предпраздничный период с помощью скидок и привлекательных цен.

Почему ритейлеры не планируют повышать цены на продукты, стоит ли ожидать нехватки продукции в магазинах, а что стоит купить заранее, рассказывает директор Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ Вера Соловьева.

В этом году резких скачков стоимости продуктов в предпраздничные дни и после праздников не ожидается. Возможно незначительное повышение цен на 1-2% на кондитерские изделия и алкогольную продукцию, мясо и такие предпраздничные товары, как игрушки, подарочные наборы и другое. Однако это сезонное повышение, которое отмечается ежегодно. Цены подрастут за счет инфляции, которая к концу года может достигнуть 11 %.

Надо иметь в виду, что цены не растут еще за счет того, что магазины сегодня активно предлагают скидки на свои товары. Отмечу, что из-за распродажи накопленных товаров снижение цен сегодня наблюдается не столько на рынке продовольственных товаров, сколько непродовольственных. Скидки могут быть приостановлены уже 30, 31 декабря, поэтому рекомендуем уже сейчас, не дожидаясь последних дней года, покупать подарки, продукты, кондитерские изделия и другие не скоропортящиеся продукты.

Предновогоднего ажиотажа не будет. Уровень обеспеченности торговыми площадками в Свердловской области один из самых высоких в России. Наш регион занимает пятое место в стране по объему товарооборота после Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края. Также у нас уровень продовольственной безопасности один из самых высоких, то есть предприятия, расположенные в регионе стабильно обеспечивают основными продуктами питания население в необходимом качестве и количестве. Это касается мясопродуктов, молочных продуктов, картофеля, овощей. Спрос жителей Свердловской области на продукты питания не изменился, также наблюдается склонность потребителей к экономии. Поэтому роста цены и ажиотажа на деликатесы также не предвидится. Людей, покупающих такую продукцию, не так много — около 10 % покупателей.


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Сегодня в 09:20, просмотров: 176, комментариев: 0
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