Как неприятие «страшных» игрушек вскрывает стремление предельно упростить мир вокруг

Прочитал замечательный материал о том, почему взрослые так ополчаются на «страшные» игрушки, типа пресловутых Хагги-Вагги, а детям эти монстрики нравятся, что еще сильнее раздражает и ужасает несчастных родителей и моральных камертонов всех мастей. Рекомендую почитать, там много интересного, здесь приведу краткое резюме с отдельными выводами.

В течение долгого времени человечество жило в парадигме «свои хорошие и красивые, чужие плохие и уродливые». Это вполне логично по самым разным причинам, даже биологическим – простой обмен чихом между людьми, живущими в разных частях света, некогда мог стать причиной гибели десятков, а то и сотен тысяч, просто ввиду готовности иммунитета к местным вирусам и неготовности к чужим (впрочем, коронавирус нам напомнил, как это работает). На это наслаиваются культурные паттерны по типу «а там люди с песьими головами живут». И хотя внешне мы вроде как переросли подобные архаичные подходы, как выясняется, они более чем живы.

Поэтому базово мы считаем, что хорошие и добрые персонажи («наши») сказок или фильмов должны быть красивыми, а их жестокие злодеи-враги («чужие») должны быть уродливыми и отталкивающими. Но подобное статус-кво стало меняться в последние десятилетия. То ли от базового роста гуманизма, то ли от развивающейся по всему миру инклюзивности. Все же люди, которых раньше в лучшем случае запирали где-нибудь подальше, а в худшем – сжигали на кострах за их «инаковость», сегодня живут нормальной жизнью (не везде, но тренд понятен). Речь не только и не столько о внешности, а в принципе об отличии от нормы.

И вот мы видим все больше персонажей массовой культуры, которые могут быть визуально непривлекательны, и даже на старте иметь какие-то нехорошие интенции. Но, в конечном счете, пройдя «путь героя», они либо окончательно закрепляют за собой статус положительных героев, либо своими поступками заслуживают нашего снисхождения или сочувствия. Главное – можно быть разными, и при этом хорошими.

Этот подход привлекателен тем, что разрушает шаблоны и создает богатое пространство для творчества. Чем пользуются производители мультиков, фильмов, компьютерных игр, и, разумеется, детских игрушек. Они начинают сочетать «несочетаемое». Тут не удержусь от цитаты из исследования, о котором веду речь: «Именно наличие противоречивых признаков делает эти игрушки для современных детей «милыми», «запоминающимися», «крутыми». Они несовершенны и принимают свое несовершенство, на чем и строится привлекательность их образа. В принятии этой «милой противоречивости» кроется важная особенность самовосприятия современных детей».

Вернемся к реакции взрослых. Одно дело – когда родители не воспринимают «уродливые» игрушки и отказываются покупать их детям, потому что – сами предположите, там вполне логичный набор тезисов. Их можно понять. Мы росли в других условиях и обстоятельствах, поэтому иначе смотрим на некоторые вещи. Другое дело, что происходящее жутко бесит тех, для кого разделение мира на «своих красивых» и «чужих уродов» – не какая-то прихоть, а базовый инструментарий государственной политики. Им усложнения не нужны. Они сами живут в мире, который поделен на «нас» и «их», и им жизненно важно, чтобы остальные воспринимали ситуацию ровно так же. «Вот только детям такая оппозиция неинтересна, и чем свободнее от властного патернализма общество, тем спокойнее оно принимает новые странные игрушки и тем меньше боится за детей, доверяя их вкусам и чувствам», – резюмируют авторы исследования.

Поэтому несчастных Хагги-Вагги и иже с ними пытаются запретить на государственном уровне именно в России и Белоруссии. В западных странах они хоть и вызывают некоторое роптание среди мам и пап, но дальше дело не заходит.

Добавлю от себя. Мне кажется, одна из больших проблем современного мира в целом и России в частности – стремление к упрощению, к понятной и оттого приятной черно-белой картине мира. К сожалению, слишком часто, почти всегда это приводит к потере каких-то важных нюансов и объема происходящего. Сейчас это только усугубляется. Сколько мы за этот год услышали, что если нечто чужое – значит, «злое». Просто потому что вроде как чужое это априори плохо, а свое это априори хорошо.

Но раньше я не задумывался о том, как современная массовая культура (при всех ее минусах, которые нельзя отрицать) и даже эти несчастные страшненькие игрушки, может в какой-то степени стать прививкой от подобного упрощения. Которая научит видеть не только то, что тебе показывают буквально, а вдуматься и заглянуть чуть глубже. Пусть это будет скромной предновогодней надеждой, но, может, поколение, которое нашло что-то хорошее в Хагги-Вагги, в будущем сделает наш мир добрее и человечнее.