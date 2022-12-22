16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5256   EUR  75,0914  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Больше опросов

​Почти подвиг

В испытывающей дефицит гуманизма России не убивать бродячих животных, а содержать их – неожиданное решение

​Почти подвиг
Фото vk.com/daylapu_surgut

Наблюдаю за дискуссией на тему бюджетных трат, которые муниципалитеты несут на содержание выловленных с улиц бродячих животных. Мол, у нас на детские сады и школы не хватает, пенсии нищенские, а мы тут на собак да кошек десятки миллионов рублей «сливаем». Два слова об этом.

Первое. Конечно, это вечный спор, который в Сургуте некогда имел парадигму «у нас в школах туалеты не все отремонтированы, а вы … (тут следует вставить любую трату из городского бюджета)». Безусловно, плохие туалеты и низкие пенсии – это проблемы, которые следует решать. Но это не отменяет необходимости заниматься и другими проблемами.

Второе. Не устаю напоминать максиму – уровень цивилизованности общества определяется отношением к самым незащищенным членам его членам. Поэтому я регулярно пишу о том, что России требуется гуманизация всей уголовно-исполнительной системы – так как из людей чуть ли не самыми незащищенными у нас остаются те, кто был осужден и попал в систему ФСИН. Даже там есть некоторые подвижки, но серьезно с этим разбираться мы будем, видимо, немного позже.

Но кроме людей есть и животные. И тут я скорее похвалю наши власти за нынешний подход – не столько за гуманизм, сколько за движение в эту сторону. Содержание животных в приютах, особенно, муниципальных – та еще история с точки зрения условий. Но это лучше, чем просто их убивать, потому как единственное, что нельзя исправить – это смерть. Сегодня собаку поймали и засунули в клетку, где у нее будет еда и базовое обслуживание, но не будет свободы и полноценного комфортного существования. Но завтра ее может забрать новый хозяин, и это уже шанс.

Тем более, что у нас довольно мощные движения зоозащитников, которые делают свою огромную часть работы – просвещение, подготовка к сложностям, связанным с владением животным, внушение людям ответственного отношения к тем, кого они могут приручить. Эта работа на долгие годы, если не десятилетия, но она идет. Без нее имело бы куда меньше смысла создание приютов, которые, по сути, стали бы просто концлагерями для дожития бродячих животных за бюджетный счет.

Считаю, что базово движение идет в правильном направлении. Впереди еще куча сложнейшей работы, которая потребует некоторой трансформации общества, и это время обязательно наступит. Но особенно сейчас, когда, скажем мягко, с гуманизацией в России большие проблемы, сохранять человечное отношение к животным – это сродни подвига.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:03, просмотров: 71, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Проект «ДУМАть и решать». Депутатская деятельность // Вадим Майоров 1176
  2. ​Холодная и горячая тема: коммунальные ЧП зимой. Алла Вавилина // ONLINE 1038
  3. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 890
  4. ​Маршрут на Барсову гору. Елена Игнатьевская // ONLINE 859
  5. ​Завод «Москвич» назвал цену нового городского кроссовера 817
  6. ​Рынок вторичной недвижимости Сургута: итоги года 798
  7. ​Умные датчики МТС повысят безопасность жителей Радужного 728
  8. ​Энергетики Нижневартовска отключают незаконных потребителей от сетей 646
  9. Югорчане переплатили за отопление свыше 600 тысяч рублей 646
  10. Дело о водителе из Сургута, сломавшего нос ребенку за брошенный снежок, направилось в суд 378
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 2886
  2. Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры 1960
  3. В Сургуте и Нижневартовске открылись новые «Фермерские островки» 1866
  4. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 1759
  5. В Нижневартовске школьники уйдут на дистанционное обучение 1733
  6. Пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске будут сносить 1679
  7. У Сургутской станции скорой медпомощи сменится главврач 1613
  8. Сургут передаст полномочия органов опеки и попечительства на окружной уровень 1603
  9. ​Публичные слушания показали – сургутянам наш город небезразличен. Хотелось бы то же сказать про чиновников 1562
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 декабря? // АФИША 1511
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5864
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5288
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5256
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5070
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 5054
  6. OBI уйдет из Сургута, но позже 4692
  7. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 4054
  8. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3509
  9. ​Дисней уйдет из России окончательно 3431
  10. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3119

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика