Семь дел, которые бизнесменам надо успеть сделать до Нового года

В предновогодней суматохе легко забыть о важных вещах. Ведь на то он и Новый год, чтобы думать обо всем на свете сразу. Однако есть то, что может выбить из постпраздничного состояния. Поэтому давайте вспомним семь важных дел, которые предпринимателю необходимо сделать за оставшуюся неделю с небольшим до мандариново-игристой новогодней ночи.

Итак.

Первое

Определиться с системой налогообложения, которую вы хотите применять в следующем году. У вас еще есть время для того, чтобы поменять объект налогообложения, если вы применяете упрощенную систему налогообложения, или перейти на УСН с общей системы налогообложения или обратно. Конечно, это можно сделать еще и 9 января, однако вы уверены, что вспомните об этом в первый рабочий день после длинных праздников?

Второе

Заплатить зарплату сотрудникам за декабрь (если срок выплаты выпадает на 1-8 января) и страховые взносы. Лучше перечислить страховые взносы 25-26 декабря, а то там, за Новым годом, нас ждет ЕНС и ЕНП. Если вы зарплату планируете выплатить в последний рабочий день месяца, то сделайте в декабре выплату 30 декабря, а НДФЛ перечислите 9 января.

Третье

Раскидать авансы, чтобы воспользоваться возможностью принять НДС с аванса, уплаченного поставщику. Конечно, важно перед этим убедиться в том, что договор, заключенный с поставщиком, содержит упоминание об авансе за отгружаемый товар/оказываемые услуги. Упрощенцам в этой связи тоже есть, чем заняться: если перечислить поставщику за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы, то в годовом налоге можно будет эти затраты зачесть (если применяете УСН 15%).

Четвертое

Проанализировать доходы и расходы за год, чтобы осталось время для маневра с целью законной оптимизации налогов и подготовиться к уплате сумм налога на прибыль, НДС, УСН.

Пятое

Составить график отпусков на 2023 год, если не успели это сделать до 17 декабря.

Шестое

Составить план доходов и расходов на 2023 год. «Прокачать себя на следующий год, набраться сил на осуществление намеченного. Как бы ни было смешно, но хотя бы для понимания точки безубыточности это надо сделать. Я уже это сделала. А вы?

Седьмое

Подвести итоги года совместно со своими сотрудниками, поблагодарить их за хорошую работу, начислить и выдать премию по итогам работы за год. Можно выдать безналоговую материальную помощь, но она ограничена 4 000 рублей в год, чтобы не платить налоги с нее.

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