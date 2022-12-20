Что происходит с рублем, и какого курса ожидать в ближайшей перспективе

Неделя только началась, а российская валюта уже просела по отношению к доллару США более чем на 4 процента. Неужто инвесторы в одночасье вспомнили о санкционном давлении и его последствиях?

Хотя вчера и появились новости о согласовании потолка цена на газ странами ЕС, могли быть и другие триггеры. Быть может, толчком к снижению рубля послужила коррекция «черного золота»? Кажется, и здесь промах – за последние пять дней фьючерс на сырую нефть марки Brent вырос на 3 процента, а стоимость Urals вернулась к отметке выше $61.

Можно было бы сослаться на реакцию на обновленный отчет Минфина о средней цене на нефть, однако и здесь есть свои «но». Во-первых, данные вышли еще в прошлый четверг, во-вторых, даже несмотря на снижение экспортных доходов от продажи нефти, профицит торгового баланса России в ближайшее время сохранится. Факт превышения предложения валюты над спросом, вероятно, продолжит оказывать поддержку рублю.

Что или кто тогда движет валютным рынком РФ?

Вчерашнее падение – результат не одного события, а комплекса обстоятельств. Помимо негативного геополитического фона, угрозы введения новых санкций, а также роста активности спекулянтов, давление на рубль оказывает и количественное смягчение от Банка России.

Вернется ли пара USD/RUB к значениям ниже 60? На сегодняшний день предпосылок для разворота тренда не вижу. Да, поддержку рублю могут оказать налоговые выплаты, но эффект будет краткосрочным. Согласно прогнозу Минфина, средний курс в 2023 г. составит 68,3 рубля и 70,9 рублей — в 2024-м. Честно говоря, опасаюсь, что все будет немного пожестче.

Что делать обычному инвестору в условиях девальвации отечественной валюты? Помимо традиционных защитных инструментов, сохранить капитал могут помочь и ценные бумаги экспортеров. Ну и давайте откровенно. О том, что курс рубля к концу года имеет шанс ослабеть, мы говорили 100 раз. Вот оно и случилось.

С другой стороны, те, кто, как и мы, прикупил юаней или фьючерсов на доллар или юань, чувствуют себя весьма неплохо. Юань, как и ожидалось, стремится к 10. Где мы, возможно, часть прибыли и зафиксируем. Ну а доллар – к 70. В принципе – ничего драматического. Уж Минфин то точно лапы потирает. Доходы бюджета явно в плюсе. Но, думаю, в обменник бежать не стоит. Каких-то диких прыжков рубля не жду.