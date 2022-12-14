Почему в новых микрорайонах Сургута не все хорошо с инфраструктурой

Урбанисты и специалисты в сфере градостроения давно выявили одну отличительную важную черту российской градостроительной политики от мировой, от нормальной. Она выражается в экстенсивно-экспансионистском подходе к освоению новых городских территорий.

В мире же используется комплексный подход. В частности, в чем разница? В России, не закончив обустройство уже сложившихся территорий, жадно берутся за освоение новых территорий.

Объединение земель

Вспомним, чем ознаменовались конец 80-х — начало 90-х годов. Сургут был объединен из разрозненных ведомственных поселков в цельное городское пространство. Но после этого мы наблюдаем новую политику. Город разросся, он увеличился численно, территориально. Но экспансионистский подход подразумевает: мы будем строить новые микрорайоны, переселять туда много людей. А что со старыми микрорайонами? Все ли в порядке там с социальной, дорожной инфраструктурой, они абсолютно комфортны для проживания? Ответа нет, и это нас отличает от современного мирового урбанистического подхода.

Автобусы не ходят?

Кстати, в плане транспортной логистики, да и того же изменения к комплексному подходу в стройке местная власть делает интересные шаги, и это обращает на себя внимание. Но, в общем-то, обеспечить новый жилищный комплекс, микрорайон, новую территорию, где десять лет назад были болота, а сегодня живет десять тысяч человек, можно и нужно, сразу учитывая все потребности жителей.

Это одна из претензий к квалификации ответственных чиновников, а, может быть, не только чиновников, но и специалистов частных компаний, которые занимаются своими территориями, строительными, компаниями поставщиков. А как это, вообще, возможно — выделить земельный участок, разрешить там строительство, не подумав о том, как вывозится мусор, как ездят рейсовые автобусы, с какой периодичностью, когда они там будут... Где садики, школы, количество торговых точек тех же?

Стройте как хотите!

У меня такое ощущение, что просто выделяется земля, отдается наводка девелоперу, застройщику, картинки все выглядят красиво, но восприятие проекта ограничивается только этими строениями и этими очевидными нормами— какое-то количество застройки на квадратный метр. На человека, на белочку, на котика, на песика и так далее. Все. Но тот же самый комплексный подход, о котором я говорю, по которому происходит освоение новых территорий в мире, предполагает множество действий, которые наверняка удивят местных чиновников.

Первое, с чего все начинается, это строительство дороги к месту не будущей стройки, а к месту будущего проживания людей. То есть строится дорожная сеть, тротуарная сеть таким образом, что ты уже попадаешь в будущий вход своего дома, частного дома или многоквартирного. Каждая дорожка отводится прямо к будущему входу в твое жилище. Безусловно, параллельно с этим подводятся все необходимые инженерные сети. То есть перед строительством существуют канализация, водопровод, газ, если необходимо, оптоволокно... И... Вишенка на торте: обязательно где-нибудь будет уже автобусная остановка. И с какого-то этапа, когда еще этот объект не введен в эксплуатацию, туда приезжает общественный транспорт, потому что людям надо приехать, посмотреть на место, в которое они инвестировали свои деньги, где они будут жить, понять, что, вообще, это такое.

Работать над ТЗ

Это совершенно нормальные вещи. Я думаю, наш муниципалитет на стадии разработки новых земельных участков, в том числе в рамках комплексного развития территории в обязательном порядке должен решать в первую очередь — например, в техзаданиях — вопросы обеспечения транспортной системой, логистикой. За это должен отвечать транспортный отдел городской администрации: местные специалисты должны знать, как завести туда новые маршруты, с какой периодичностью. По-моему, это очевидная вещь. Посмотрим…

По материалам проекта «О чем говорят»