Зачем в Сургуте вводить жилые зоны с «неопределенной» этажностью

В одном из старых одесских анекдотов рассказывается про Рабиновича, который, придя в баню, был встречен возгласом: «Рабинович – ты или крестик сними, или трусы надень!» С огромной долей вероятности мы наблюдаем воплощение анекдота в реальность.

14 декабря администрация города приглашает сургутян принять участие в публичных слушаниях, посвященных проекту изменений главного стратегического документа – генерального плана. Мало ли всякого рассматривается публично? Да полно. Разной степенью важности и актуальности. Ходить, слушать, высказывать свое личное мнение, особо не принято в городе. «Зачем попусту тратить свое время, толку мало», – рассуждают многие. Проходит время, и бац! Торговый центр или «свечка» рядом возникает. Как так, вопрошаем. Все просто – были слушания, никто не пришел, и приняли так, как надо. Кого винить? Самих себя!

Что меня сильно настораживает?

«Новая функциональная зона – «Жилая зона». Вроде бы логично. Промышленная, торговая, жилая, спортивная. Пространство поделено на «зоны». Но этажность какая в этой новой зоне?! Малоэтажная или высотная застройка? Чем регламентируется? Правилами. Но, позвольте! «Зона средней застройки», «низкоэтажной» описывает высоту зданий. Согласно логике не хватает «зоны высотного строительства».

Есть желание местного чиновника, не травмировать обывателя, называя вещи своими именами. Мало ли чего?! Беду накликать можно. «Жилая зона» звучит приятно. Разъяснить проще. А если что, то мы не причем! Это «они».

Мне как жителю другое интересно: чем руководствуются авторы изменений, снимая ограничения с этажности зданий? Может, они так решили проявить безвозмездное желание помочь бизнесу?

А чего такого? Если раньше, допустим, в пойме Оби между храмом и Югорским трактом можно было строить не более (условно) пяти этажей, ограничения были «зона среднеэтажной и низкоэтажной затройки». После принятия можно воткнуть 24-этажные здания. Площадь земли под домом одна, что под пятью этажами, что под 24. Но квадратных метров жилья в разы больше! Прибыли больше застройщик получит. А там уж авось и поделиться не грех.

Или еще проще: начали строить 9 этажный дом, но прораб, чего-то заработался, так ему понравилось строить, что остановится не смог, пока 24 этажа не возвел! С кем не бывает? Мы его обязательно накажем. Премии квартальной лишим! Выговор с занесением! Да ладно, перестаньте! Ну, покричит народ в соцсетях или на страницах СИА-ПРЕСС. Повозмущается. И потом все уляжется. Устаканится. Через 2-3 месяца забудут все. А мы вам помещеньице под «нужды» городские выделим. Или пару-тройку квартир продадим дешевле. Под переселение. Вы проблемы муниципальные решаете, мы не в накладе.

А то, что нагрузка повысится на существующую инфраструктуру: школы, детские сады, поликлиники – ничего страшного. Учатся ведь в школе, где есть первый Г-1 класс. Всех все устраивает. Понимают, времена тяжелые. Не до «жиру». Детей учить надо. Да и на пенсию скоро. А там кто что вспомнит? Много сейчас кому и что вспоминают? А тут вот вам. Блага какие. Тем более на коррупцию все проверено, заключение есть. Нет там ее и не видно. Комар носа не подточит.

Лично сам не верю в бескорыстность принятия таких решений. Тем более, когда идут разговоры на разных уровнях: надо уменьшить этажность зданий. Хватит ползти вверх. Внизу и так машины ставить негде. Не говоря о детских площадках и лужайках для выгула собак.

Почитав, что будет еще на слушаниях, пришел к одному умозаключению. Совхоз «Северное» продавали не для того, что бы увеличить производства овощей и зелени. Не для того, что бы кормить детей свежими продуктами в детских садах и школах. А тупо снести все и построить новые квадратные метры, которые продать выгодно. Нам всем нагло врали. И никто не ответит за наглую ложь.

Так и с новой «зоной жилой» будет. Сейчас наговорят, наобещают. Красиво так, с картинками и графиками. Доводы убедительные приведут. А итог какой? Пример совхоза «Северный» неужели ничему не научит? Что на любом месте, которое переведут в эту «жилую зону», может вырасти 24-этажное здание.

Я пойду на публичные слушания. Выскажу свое личное мнение. Этой мой город. Живу в нем. И дети мои живут и дальше жить будут. Сургут – это судьба!