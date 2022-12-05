Как установленный Европой «потолок цен» на нефть отразится на России и мире

ЕС, наконец, установил потолок цен на российскую нефть. Сошлись на $60. Переговоры о потолке уже давно всем надоели. И рынку, и самим переговорщикам. Но не стоит смеяться над тем, что евробюрократы бесконечно толкут воду в ступе. Вопрос на самом деле непрост, и даже, если хотите, многогранен. Попробуем выделить основные моменты.

Почему $60?

Сам уровень потолка выглядит как средневзвешенное значение «хотелок» всех членов ЕС. Большинство смотрело на нижнюю границу диапазона $65-70, морские перевозчики (Греция, Кипр, Мальта) на верхнюю, а Польша с прибалтийскими друзьями не хотели давать больше $30. На самом деле это просто круглый уровень, наиболее близкий к текущим ценам на российскую нефть. Некоторые партии, по сообщениям Bloomberg, торговались еще ниже, но это скорее исключение.

Большинство хотело бы, чтобы текущий статус-кво сохранился. Значит, и потолок надо ставить по текущим ценам. Все просто. Почему долго думали, если все просто? Потому что есть нюансы. Все ясно только с текущей ситуацией, а вот с реакцией России и рынка на потолок все совсем неоднозначно.

Ситуация беспрецедентная. Даже арабское нефтяное эмбарго 70-х уступает по накалу. Тогда покупатели не собирались отказываться от поставок, имелись альтернативы. Например, в Советском Союзе. Мир в целом был меньше пронизан множеством взаимных связей, которые все усложняют. Никогда не знаешь, где аукнется. Вариантов развития событий много, и зависят они, в том числе, от эмоциональных реакций. Похоже, что в ЕС пытались представить себе клубок последствий введения потолка. Но не смогли, решив, что лучшее решение это текущая цена и пересмотр уровня потолка раз в два месяца. Чтобы подгонять его под текущие цены.

Но мы с вами можем попробовать нарисовать различные сценарии. Вероятные и не очень.

И что же теперь будет? Попробуем пофантазировать. А согласитесь – огромный простор для творчества.

Вариант первый – инерционный сценарий и скучный

Однако жизнь у нас давно уже ну совсем не скучная. Так что… Вариант не самый, на мой взгляд, реальный. Но и на него шансы есть. Статус-кво сохраняется. Россия не торгует с теми, кто формально присоединился к потолку, но для торговли с остальными достаточно лазеек. Покупатели при этом, разумеется, на потолок посматривают, поэтому цены неявно к нему тяготеют. На Западе все довольны.

А вот в России… ну как-то не очень. Для РФ, с учетом проблем с перевозкой и страховкой, такая торговля может оказаться даже менее выгодной, чем под потолком. Как с теми партиями по $52, на которые ссылается Bloomberg. Помимо прочего, это дополнительное давление на бюджет и на курс рубля. Короче, ничего хорошего в долгосроке.

К тому же это все равно игра по правилам Запада, где он может вводить всякие «потолки», и ничего ему за это не будет. Будет ли Россия терпеть такое, и что будет, если не захочет она терпеть? И тут у нас возникает вариант два. И куча к нему подвариантов. Итак...

Россия идет на принцип

И не только перестает торговать с «потолочниками», но и более жестко ведет себя с остальными по скидкам. Чтобы пробой потолка фиксировался ясно и отчетливо, как фига перед носом Запада. (Правда и фиге будет больновато. Но и носу… не в радость) Фига будет обозначена так – с теми, кто тут у нас что-то поет про потолок, дела в принципе не иметь. Как говорится, Мишка Квакин нам не друг и точка. С теми, кто боится обозначить нарушение, дела не иметь.

Тут, правда, есть такая забавная опасность выяснить, что боятся, оказывается, все. Или побаиваются. При данном раскладе экспорт нефти из России может упасть драматически, и тут наступает самое интересное и «веселое». Цены на нефть отправляются на Луну, но в бюджете России расширяющаяся черная дыра. Если более приземленно, то ситуация выглядит так, как будто два борца надежно захватили друг друга за чувствительные места, и теперь выясняют, кто дрогнет первым.

Краткосрочные последствия для России

Дыра в бюджете – вещь неприятная. Но как бы велика она ни была, немедленного жесткого эффекта от нее нет. Всегда можно занять, на время перехватиться. Правда, ключевое здесь слово – на время. Единственно что, курс национальной валюты, паразит, может и просесть. Да потихоньку уже и проседает последние дни. Но опять же, на рынке, где ЦБ достаточно неплохо контролирует ликвидность через нормативы… Сильную просадку рубля мы в ближайшее время вряд ли узрим.

Цены на нефть…

Мы хорошо видели, как это работает с газом. Представим, что морской экспорт нефти из России обрушился, минус 2-2,5 млн баррелей в день с рынка. США к тому же останавливают распродажу стратегического резерва. Еще около 1 млн. Не станет ли порядка минус 3,5 млн барр/сутки перебором? Одним словом, проблемы будут у всех, но, похоже, что российский борец держит супостата за чуть более чувствительное место. Решит ли этот небольшой факт исход поединка? Не факт.

Есть последствия краткосрочные, а есть – долгосрочные. И тут все достаточно грустно...

Пока Китай сидит на карантине, может и не так страшно. А что, если вирус будет побежден?

Опять же, проводить подобные эксперименты одновременно с тем, что ФРС поднимает ставки... Можно уйти в очень глубокую рецессию. Можно попросить ФРС на 5% не останавливаться. Чего не сделаешь, чтобы держать неправильную нефть под потолком... Сомнительно, что избирателям это понравится, но выборы в ноябре уже прошли. Авось, потерпят. Или нет?

Можно ли не лезть в рецессию слишком глубоко? Можно, но с нефтью по $200. Или искать альтернативу. Вот, например, прекрасная страна с крупнейшими в мире запасами нефти. Венесуэла. До санкций в 2016 г. добывала 2,4 млн барр/сутки, сейчас 0,7 млн. Не начать ли ее обхаживать?

Уже начали. Chevron получил лицензию от Минфина на работы по своим бывшим проектам в стране. Но как-то это пока мало и долго. Чтобы выйти на досанкционный уровень добычи потребуются даже не месяцы, а годы. Очень уж там все запущено и ненадежно.

Другие варианты? Кто может дать 3 млн. барр/сутки? Их есть у нас. Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран. Каждый может дать примерно по 1 млн. И вот тут, похоже, начинается самое интересное – игра под названием «Кто кому Рабинович?»

Роль ОПЕК может стать ключевой. Они могут смягчить шок потребителей, перевести игру в более долгий режим, где проблемы российского бюджета, рубля и прочие неприятности могут резко обостриться. Но могут поступить и иначе. Сделать вид, что их волнует слабый спрос и стабильность рынка. Потолок же является нерыночным инструментом, пусть с ним разбираются те, кто его придумал. И продолжить сокращать добычу. Лидеры картеля могут послать рынку некие сигналы уже на ближайшей встрече ОПЕК+. При этом решительных действий ждать не стоит. Скорее всего, ОПЕК тоже нужно понаблюдать.

Самое интересное мы, разумеется, увидим на открывшемся рынке. Может быть шоу. А может и не быть. Как говорится, depends.

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