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​Закрытие ТЦ – новая тенденция?

В ближайшие годы в России будут закрываться и продаваться масса торговых центров

​Закрытие ТЦ – новая тенденция?
Фото pixabay.com

Вопрос о потенциальных продажах торговых центров остро стоит по всей России. Около 200 ТЦ уже находятся в состоянии близком к банкротству, а в ближайшей перспективе сюда могут прибавиться еще 70-100 объектов. Мы наблюдаем с вами интересную тенденцию, которая оказывает прямое влияние не только на банки, но и на экономику.

Почему это происходит?

– Высокая конкуренция. На одной локации сфокусированы несколько ТЦ

– Высокая закредитованность моллов. Серьезное давление оказало повышение ключевой ставки до 20 процентов в 1 кв.

– Уход зарубежных компаний. В столичных моллах примерно 30 процентов иностранных ритейлеров закрыли свои магазины

Продают много и активно. К примеру, в Питере количество объектов, выставленных на продажу, за год увеличилось на 50 процентов, а банк «Траст», имеющий под своим владением 10 объектов, сейчас выставил на продажу 6 из них.

Спрос все равно остается. Основной интерес проявляют физлица – бизнесмены, инвесторы, предприниматели. Это те талантливые управленцы, которые могут изменить концепции или внедрить что-то новое для спасения объектов.

Противоположная ситуация у банков. Для них объекты ТЦ неинтересны. Это непрофильный актив, который нужно хранить на балансе. У них низкая ликвидность – продать или купить такой объект достаточно сложно

Кроме того, банки в свою очередь предоставляют кредиты под эти активы и поневоле впоследствии могут стать собственниками этих объектов. Обычно кредитные организации формируют резервы. Иначе говоря, это резервы, которые создаются на случай неисполнения обязательств по кредиту. Это негативно влияет на прибыльность банков.

Какие сценарии можно рассматривать?

1. Сценарий спасения. Это либо смена владельца на эффективного собственника, который сможет реанимировать бизнес, либо поддержка отрасли от государства

2. Негативный сценарий. Здесь может быть полный снос ТЦ, либо его продажа по частям. Это крайне невыгодно собственникам

Возникшая проблема продажи ТЦ влияет на многие сегменты. Собственники лишаются денежных потоков и рассматривают продажи. Банкам невыгодно держать непрофильные активы на балансе. Сектор ритейла лишается оборота торгов.

Дальнейшие тенденции видятся тревожными: снижающийся трафик, уход иностранных компаний, отсутствие серьезной поддержки отрасли, риски макросреды. В обозримом будущем мы увидим значительное сокращение количества ТЦ. Останутся самые стойкие.

Кажется, начинается сезон охоты на дешевые торговые центры. Вот только нужен серьезный запас прочности и вера в светлое «завтра». А так, это неплохая такая идея прикупить пару объектов себе на пенсию.

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Сегодня в 18:49, просмотров: 104, комментариев: 0
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