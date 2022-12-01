Что можно сделать со зданием «Агентства воздушных сообщений» в Сургуте

Сургутский журналист Эдуард Иваницкий прокомментировал блог Дмитрия Щеглова о возможной продаже «Агентства воздушных сообщений». Приводим его мнение.

На мой субъективный взгляд, к сожалению, в этом вопросе побеждает позиция экономики. Я понимаю, что содержать убыточные активы за счет бюджета, да еще сегодня, конечно глупо и не нужно. Но почему сразу продавать то, да еще такое роскошное место в самом центре города?

Можно ведь подумать. Как один из вариантов – передать это помещение каким-нибудь НКО для городских социальных проектов. У нас в городе столько всего еще требуется. Да тот же Детский Дом творчества и т.д.и т.п.

Для примера: в свое время так поступили с нынешним Домом НКО на Мелик-Карамова 74, где сегодня проходит практически ежедневно большое количество самых разных городских мероприятий, и где недавно открыли еще и Сургутский Дом Дружбы Народов.

А здание это тоже муниципальное, и висело на балансе города долго. И стояло оно, холодное, страшное и полуразрушенное внутри, после съехавшего оттуда ресторана. В 2017 году зашли общественники, сделали ремонт всем миром, вдохнули новую жизнь, и там сегодня красота, любо-дорого посмотреть.

И главное – ни копейки не было потрачено на это из городского бюджета. В итоге все в выигрыше и все довольны. Жители получили еще одно красивое, многофункциональное и полезное для себя общественное пространство. Для наглядности – посмотрите репортажи с открытия Дома Дружбы Народов.

Почему бы подобный опыт дальше не распространять? Ведь есть же этот хороший пример. А если продавать, то понятно, что получим очередное «Красно-Белое» или в лучшем случае «Магнит». То есть опять концепцию развития «спального района». Тогда зачем мы развиваем НКО, поддерживаем социальное предпринимательство, строим гражданское общество, возводим НТЦ? Давайте будем последовательны в своих решениях.