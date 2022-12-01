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​Помещение «Агентства» можно отдать НКО или придумать еще какое-то назначение. А иначе там в лучшем случае будет «Магнит»

Что можно сделать со зданием «Агентства воздушных сообщений» в Сургуте

​Помещение «Агентства» можно отдать НКО или придумать еще какое-то назначение. А иначе там в лучшем случае будет «Магнит»

Сургутский журналист Эдуард Иваницкий прокомментировал блог Дмитрия Щеглова о возможной продаже «Агентства воздушных сообщений». Приводим его мнение.

На мой субъективный взгляд, к сожалению, в этом вопросе побеждает позиция экономики. Я понимаю, что содержать убыточные активы за счет бюджета, да еще сегодня, конечно глупо и не нужно. Но почему сразу продавать то, да еще такое роскошное место в самом центре города?

Можно ведь подумать. Как один из вариантов – передать это помещение каким-нибудь НКО для городских социальных проектов. У нас в городе столько всего еще требуется. Да тот же Детский Дом творчества и т.д.и т.п.

Для примера: в свое время так поступили с нынешним Домом НКО на Мелик-Карамова 74, где сегодня проходит практически ежедневно большое количество самых разных городских мероприятий, и где недавно открыли еще и Сургутский Дом Дружбы Народов.

А здание это тоже муниципальное, и висело на балансе города долго. И стояло оно, холодное, страшное и полуразрушенное внутри, после съехавшего оттуда ресторана. В 2017 году зашли общественники, сделали ремонт всем миром, вдохнули новую жизнь, и там сегодня красота, любо-дорого посмотреть.

И главное – ни копейки не было потрачено на это из городского бюджета. В итоге все в выигрыше и все довольны. Жители получили еще одно красивое, многофункциональное и полезное для себя общественное пространство. Для наглядности – посмотрите репортажи с открытия Дома Дружбы Народов.

Почему бы подобный опыт дальше не распространять? Ведь есть же этот хороший пример. А если продавать, то понятно, что получим очередное «Красно-Белое» или в лучшем случае «Магнит». То есть опять концепцию развития «спального района». Тогда зачем мы развиваем НКО, поддерживаем социальное предпринимательство, строим гражданское общество, возводим НТЦ? Давайте будем последовательны в своих решениях.


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01 декабря в 08:53, просмотров: 1148, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
01 декабря в 14:02
Очень наглядный пример использования здания на Мелик-Карамова, 74 привёл автор. Вот смотрите. Из простой забегаловки в этом здании создали Дом дружбы народов. Кстати, мне лично знакомо история этого зданием. Некогда этот был Дом Быта. Затем оно было приватизировано частником. В начале 2000-х, на заре развития интернета в городе возникла идея создать подростковый клуб для энтузиастов интернета. ГА пошла навстречу и выкупила это здание под подростковый клуб. При этом сделала хороший капитальный ремонт, оснастила мебелью, закупила компьютеры, и даже снабдила установкой для централизированного кондиционирования всего здания. Это был 2001 год. И инициатором это проекта был депутат городской Думы Сургута Сергей Анатольевич Буланча. Когда актуальность интернет- направления подросткового клуба исчерпала себя, то город не нашёл ничего лучшего, как передать здание в хорошем состоянии барыгам- рестораторам. Хотя идею подростковых клубов никто не отменял. Нужна была только новая идея. Представляю, как рестораторы перепланировали здание! Понятно, что кондиционирование здания без техничного обслуживания вышло из строя, либо его демонтировали для организации кухни и подсобных помещений ресторана. Мне не пришлось в этом ресторане побывать, потому что не хотелось. Ибо сама идея превращения подросткового клуба в ресторан с алкоголем мне показалась кощунственной. Противно было. Тем запущенное здание мы делали для детей и подростков, а не для ресторана. Тогда и подумалось, что чего бы в муниципальных зданиях не начинали для для детей и жителей, в конечном итоге все заканчивается очередным рестораном, магазином или кафе. Другой пример. История здания на ул, Мира, 40, где ранее был советский магазин «Танюша». Он тоже был приватизирован одним известным сургутским банкиром. Но тем не менее в 1999 году его выкупил муниципалитет. Опять же был сделан капитальный ремонт, после которого его в эксплуатацию принимал сам зам. Мэра Сергей Иванов. В 2001 году здание передали в аренду ОАО «Югра-Консалтинг», которые расширили внутреннюю площадь путём демонтажа банкового хранилища с метровыми железобетонными стенами. После «Югра-Консалтинг» там некоторое время жил «Сибирский легион». Дальнейшая судьба этого муниципального актива мне не известна. Но дело не в этом. Дело в тренде. Если ещё в начале 2000-х годов в городе ещё что-то «фантазировали» и под эти «фантазии» энтузиастов- предпринимателей что-то создавалась для детей и подростков, а муниципалитет выкупал здания у частников, то сейчас этот «фонтан идей» иссяк. Вот и стоит частная «Вершина». Вот и стоит муниципальный Дом Пионеров. А ГА не знает под чтобы приспособить существующие муниципальные здания. Это не нормально. Я не верю, что город интересует лишь бабло от аренды или продажи муниципальных зданий. Мне кажется, что город в душе готов отдать зданием Агенства Воздушных Сообщений для НКО, для подросткового клуба, для социальных предпринимателей. Но никто в душу городских чиновников не заглянет, а поэтому им нужно об этом публично заявить, чтобы потенциальные покупатели от «магнитов» и ресторанов «закатали губу обратно» на это знаковое здание для города здание, напротив Памятника основателям Сургута. Согласитесь: «Магнит» напротив Памятника основателям Сургута- это святотатство.

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