Мишустин сказал, что доходы российского бюджета выросли. Но не все так просто

Премьер-министр Михаил Мишустин: «Доходы российского бюджета выросли, несмотря на санкции».
Возникает два вопроса:
1. За счет чего?
2. Все ли так хорошо?
Давайте разбираться. По словам премьер-министра, доходы бюджета составили 20 трлн руб. за январь-сентябрь, что на 10 процентов выше показателя прошлого года. Посмотрим на статистику Минфина. Они скрывают часть источников поступлений, поэтому без 100 грамм тут не разберешься. Но мы попытались.
Доходы за январь-сентябрь 2022 года:
НЕнефтегазовые = 11,5 трлн руб. Это минус 2 процента (г/г). Тут прорывного роста нет.
Нефтегазовые = 8,5 трлн руб. Это плюс 38 процентов (г/г). Дорогое сырье сделало свое дело. Именно рост доходов от нефти и газа вытягивает доходы бюджета вверх.
Но! Важно посмотреть, какова динамика этих доходов. Вот нефтегазовые доходы по кварталам:
– 1 кв 2022 г. +84% (г/г)
– 2 кв 2022 г. +58% (г/г).
– 3 кв 2022 г. -11,5% (г/г). Все становится грустнее.
Что интересно, в октябре нефтегазовые доходы резко выросли. Аж +16 процентов (г/г). Но это вызвано НДПИ на Газпром, так что акция разовая.
Вывод? Высокие нефтегазовые доходы в первом полугодии объясняют рост доходов бюджета за январь-сентябрь. Но в последние месяцы падают даже нефтегазовые доходы.
Увы, пока нет понимания, за счет чего доходы бюджета могут расти в будущем. Остается молиться, что нефть с газом подорожают.