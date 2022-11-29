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​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет

Мишустин сказал, что доходы российского бюджета выросли. Но не все так просто

​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет
Фото pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин: «Доходы российского бюджета выросли, несмотря на санкции».

Возникает два вопроса:

1. За счет чего?

2. Все ли так хорошо?

Давайте разбираться. По словам премьер-министра, доходы бюджета составили 20 трлн руб. за январь-сентябрь, что на 10 процентов выше показателя прошлого года. Посмотрим на статистику Минфина. Они скрывают часть источников поступлений, поэтому без 100 грамм тут не разберешься. Но мы попытались.

Доходы за январь-сентябрь 2022 года:

НЕнефтегазовые = 11,5 трлн руб. Это минус 2 процента (г/г). Тут прорывного роста нет.

Нефтегазовые = 8,5 трлн руб. Это плюс 38 процентов (г/г). Дорогое сырье сделало свое дело. Именно рост доходов от нефти и газа вытягивает доходы бюджета вверх.

Но! Важно посмотреть, какова динамика этих доходов. Вот нефтегазовые доходы по кварталам:

– 1 кв 2022 г. +84% (г/г)

– 2 кв 2022 г. +58% (г/г).

– 3 кв 2022 г. -11,5% (г/г). Все становится грустнее.

Что интересно, в октябре нефтегазовые доходы резко выросли. Аж +16 процентов (г/г). Но это вызвано НДПИ на Газпром, так что акция разовая.

Вывод? Высокие нефтегазовые доходы в первом полугодии объясняют рост доходов бюджета за январь-сентябрь. Но в последние месяцы падают даже нефтегазовые доходы.

Увы, пока нет понимания, за счет чего доходы бюджета могут расти в будущем. Остается молиться, что нефть с газом подорожают.

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29 ноября в 23:50, просмотров: 115, комментариев: 0
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