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​Дума здорового человека

Парламентские органы власти эффективны, просто их нужно правильно готовить

​Дума здорового человека
Фото siapress.ru

Рад, что тема о культуре налогоплательщика и необходимости контролировать расходы бюджета, который формируется из наших налогов, находит отклик среди читателей. Хочу развить один из тезисов, который упомянул наш постоянный комментатор Александр Коноваловпро слабые возможности депутатского корпуса, что не позволяет обычным людям при помощи эффективного представительства влиять на решения власти.

Соглашусь с этим суждением и внесу несколько предложений. Разумеется, они воплотятся в реальность не завтра и не послезавтра, но чуть позже нам все равно придется обдумывать модернизацию муниципального уровня власти, есть смысл подумать об этом слегка заранее.

Первое. На более чем 400-тысячный Сургут 25 депутатов – это очень, очень мало. Судите сами. Нынешняя конфигурация думы у нас существует с четвертого созыва, впервые она была избрана в 2006 году. Тогда население города было 290 тысяч человек. Сейчас их на 100 с лишним тысяч больше. А депутатов как было 25, так и остается. Это неправильно. С учетом перемен, можно перенарезать округа и накинуть еще с десяток новых – и это будет хоть сколько-нибудь адекватно.

Второе. Как бы это ни было непопулярно, но я выступаю как минимум за увеличение числа оплачиваемых депутатских мест. Как максимум – чтобы весь корпус парламентариев после выборов уходил с основной работы и полностью посвящал себя деятельности в думе, получая достойную зарплату.

Да, бюджету нужно будет выделить на это энное количество десятков миллионов рублей в год. Но это нормальная плата за то, что в городе появится настоящий представительный орган, где люди работают и осознают свою ответственность, а не относятся к представительским функциям как к остаточному явлению своей жизни. Более того, это даже окупиться может – если депутаты, теперь уже обладающие большим количеством времени, например, полноценно погрузятся в расходы бюджета и найдут там какие-нибудь бессмысленные или откровенно тупые или вообще полукоррупционные траты.

Приятным побочным эффектом может стать осознание избирателями, что вообще-то они работу своих представителей оплачивают. А значит – можно и спросить за выполнение обязанностей. Конечно, и сейчас можно спросить, но мера ответственности все же иная.

Третье. Думе нужно возвращать постоянно отбираемые полномочия, в частности – по распоряжению землей и имуществом, а также по утверждению градостроительной документации. Много раз говорил: ползучая передача всего, что только можно, от представительной / законодательной власти к исполнительной – большая ошибка. Это действительно повышает скорость принятия некоторых решений, но несоразмерно подрывает их качество, что потенциально опасно собственно для руководящих чиновников. Потому что без оглядки и внешнего контроля можно доуправляться до таких инициатив, итогом которых станет недовольная толпа под окнами администрации.

Четвертое. Это уже совсем не дело местной власти, но зафиксировать нужно – допуск кандидатов до выборов нужно максимально либерализовать. Отменить все эти креативные нормы и правила, единственный смысл которых – не подпустить неудобного власти кандидата на пушечный выстрел даже к улице, где стоит местный избирком.

Итого. Нам предстоит очень долгий и тяжелый путь к осознанию того, насколько эффективны могут быть парламентские органы власти, просто если подойти к ним с нужного края. Пока государственная политика по дискредитации депутатов как класса дает прекрасные плоды, но вечно это продолжаться не будет.


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Сегодня в 18:54, просмотров: 159, комментариев: 0
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