Разрешение на строительство гаража с кафе в районе Строителей – ужасно

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал блог Тараса Самборского «Еще одна метастаза» про появившийся во дворах района Строителей гаража с кафе. Приводим его мнение с редакторской правкой.

В этих очередных «архитектурных граблях» напрягает больше всего одно, что строят быстровозводимое здание очередного коммерческого «гадюшника» в шаговой доступности от значимых городских объектов нагло и безбоязненно. То, что это здание по определению абсолютное архитектурное говно – обсуждению не подлежит. Так ли необходим этот объект здесь, в центре? Стоит разобраться.

Вот смотрите. Город и округ героическими усилиями снесли и переселили граждан из ветхого и аварийного жилья с этого земельного участка, возникшего на месте болот и тайги в далекие 60-70-е годы. Переселили, затратив сотни миллионов рублей из бюджета города и округа, значит, изъяв из кармана каждого гражданина города денежку на эти цели. Взамен город должен был получить актив в виде свободного земельного участка – а это его главный ресурс и ликвидный актив. Без земли город никто.

Но что же получается? Когда барак снесли, когда земля с коммуникациями стала свободной, город получил от своих потуг фигуру из трех пальцев, ибо на этой земле, как черт из табакерки, появился ее главный бенефициар – некто ИП Одибоев Мамаджон Рузибоевич. Кто такой? Неизвестно. Притащил проект своего коммерческого «гадюшника», который непонятно кому нужен. Нет, разумеется, никто бы не возражал против такого коммерсанта и не назвал бы его здание «гадюшником», если бы оно было оригинальным и украсило город. Кто бы возражал, если бы его бизнес приносил в казну весомый доход? Но нет. И не то, и не другое, и не третье.

Так почему же возник этот бенефициар? За этот вопрос отвечает администрация в лице департамента архитектуры и градостроительства. И вот он на этой созданной трудом многих поколений сургутян разместил тупо банальный гараж вместо оригинального архитектурного проекта. Вопреки разуму и здравому смыслу. Что же получается? Вот совсем недавно одно подобное архитектурное говно снесли на пятачке ГРЭС и громогласно доложили нам, обывателям, о своей победе. Произошел финиш 15- летнего сериала мыльной оперы по сносу недостроя на бывшем грэсовском пятачке. Но, похоже обыватели смогут стать вновь зрителями очередного мыльного сериала по сносу уже очередного возводящегося архитектурного чудовища по ул. Рабочей. Какая-то архитектурная «Санта-Барбара» получается, однако.

Кто же драматург этих архитектурных мыльных опер и «санта-барбар»? И не только драматург, но и постановщик. И распорядитель земель для постановок этого «оперного мыла». Но дохода от этих мыльных постановок земля не дает. Все, что построено на ней, должно работать и приносить доход в казну. Все, что построено на земле должно создавать красоту. Но казна пока лишь все тратит и тратит. Вот из казны на отселение из аварийного жилья на участке потратили деньги. А постановка на городских землях мыльных опер силами ДАиГ дохода в казну города не приносит. Наоборот снос этих архитектурных «ублюдков» (в смысле «незаконнорожденный ребенок») обходится городской казне в круглую копеечку.

Не знаю стыдятся ли в ДАиГ согласовывать документы на строительство такого сомнительного по архитектуре и по доходности в городскую казну проекта гаража с забегаловкой на освободившейся от сноса земельном участке по ул. рабочей. Неизвестно также и как зовут тех чиновников, которые благословили без конкурса проектов строительства этого здания на лакомом участке городских земли. И протестует ли их существо против подобного архитектурного варварства.

Быть завхозом городских земель – это не значит быть завхозом 2-го Дома СтарСобеса, где можно быть застенчивым ворюгой. Да и городская земля – это не духовые музыкальные инструменты. Да и город Сургут – это не 2-й дом СтарСобеса, где можно строить на земле города такие архитектурные чудовища, не заботясь ни об окружающей городской среде, ни о мнении жителей, ни о решениях главы города по комплексному развитию территорий.

Однако действия чиновников, отвечающих за архитектуру города, делают их похожими на того самого завхоза 2-го Дома Старсобеса, а сам город – похожим на Новый Большой 2-й Дом СтарСобеса, где 42 процента молодежи не хочется в нем жить видит свою карьеру в каком-нибудь другом месте. А оставшимся здесь, видимо, придется жить без «духовых инструментов». Жить среди уродливых гаражных комплексов вместо архитектурных дворцов. Жить среди открытых стоянок автомобилей в каменных мешках дворов гетто-муравейников.