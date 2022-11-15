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​Может, дело вообще дойдет до отмены пенсий для работающих пенсионеров?

Конституционный суд отказал работающим пенсионерам в жалобе на отсутствие индексации

​Может, дело вообще дойдет до отмены пенсий для работающих пенсионеров?
Фото pixabay.com

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу на отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам. Как вы знаете, их пенсии не индексируются с 2016 года. В то время как 4 июля 2020 г. вступила в силу новая редакция Конституции РФ. Одна из поправок, принятых на всероссийском референдуме, предусматривала ежегодную индексацию пенсий вне зависимости от статуса пенсионера – работающего или нет.

Статья 75.6 Конституции: «В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

В апреле 2021 г. работающая пенсионерка обратилась в ПФР с заявлением об индексации пенсии за 2020 год, получила отказ. Тогда она пошла в суд. Суды трех инстанций ей отказали, Верховный суд дело к рассмотрению не принял. Она обратилась в КС РФ с жалобой на нарушение ее конституционных прав частью 1 статьи 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях». КС отказался рассматривать (Определение от 28.06.2022 N 1456-О).

Выводы Конституционного суда:

– пенсия по старости направлена в первую очередь на восполнение утраты заработка лицам, прекратившим трудовую деятельность в связи с достижением пенсионного возраста;

– необходимость выплаты пенсии по старости лицам, продолжающим осуществление трудовой деятельности, не может рассматриваться как обязанность государства предоставить таким гражданам тот же объем социального обеспечения, который имеют граждане, фактически прекратившие трудиться.

– уровень жизни работающих пенсионеров в основном определяется их заработной платой, которая в соответствии со ст. 134 ТК РФ подлежит индексации. Суммы же пенсии по старости зачастую ниже сумм оплаты труда.

Соответственно, выплата пенсии по старости в период осуществления трудовой деятельности без учета проводимой индексации не оказывает существенного влияния на удовлетворение основных жизненных потребностей пенсионеров, не влечет снижение уровня их жизни, а потому не может рассматриваться как нарушение права граждан на социальное обеспечение!

Из таких выводов, напрашивается еще один – может, вообще отменить пенсию работающим пенсионерам? Выводы КС, на мой взгляд, достаточно циничны и показывают, что суды не встанут на сторону работающих пенсионеров в данном вопросе, а, следовательно, и мораторий на индексацию пенсии в скором времени отменен не будет.

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15 ноября в 07:45, просмотров: 693, комментариев: 0
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