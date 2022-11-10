Мобилизованные получат крупные выплаты. Как это повлияет на социальные пособия

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при назначении социальных выплат (Постановление Правительства от 29.10.2022 N 1933).

Что это значит.

При расчете нуждаемости семьи для назначения детских выплат не учитываются:

– прошлые доходы (зарплата, гонорары, предпринимательский доход) мобилизованных;

– доходы и суммы единовременной материальной помощи, которые мобилизованные получают как военнослужащие.

На мобилизованных граждан не распространяется правило нулевого дохода: если у отца не было дохода без объективных причин, а семья признана нуждающейся – пособие все равно будет назначено.

Это касается следующих выплат:

– пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки;

– пособие на детей до 3 лет;

– пособие на детей от 3 до 8 лет;

– пособие на детей от 8 до 17 лет;

– социальный контракт.

Доходы мобилизованных граждан также не будут учитываться и при назначении универсального пособия с 1 января 2023 года. При расчете нуждаемости семьи или одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи на основании социального контракта также не будут учитываться указанные выше доходы.

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