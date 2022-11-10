Современная культура многогранна: разбираем на примере советского и западного кинематографа

Прошедший праздник Хэллоуин вновь стал поводом для споров о противопоставлении западной и русской культуры, о том, что должно быть приемлемо, а что — нет. Довольно быстро перешли с обсуждения праздников на обсуждение бездуховного западного кино.

Я, впрочем, считаю, что спора как такового здесь нет, потому что противники этой «иностранщины», как они ее определяют, по сути, просто не желают погружаться ни во что сложное (а культура во всех ее проявлениях — явление сложнейшее), а хотят максимально упростить собственное представление о культуре. Но упрощать его уже дальше некуда: для того, чтобы элементарно разбираться в современной культуре мало иметь какое-либо образование: надо еще что-то почитывать-посматривать. Это тяжелая работа для большинства тех самых противников разнообразия и многообразия культуры.

Тот же Голливуд снимал в разные годы по-разному, но в лучшие годы до 90 процентов фильмов, которые он выдавал в категории «А», были не блокбастеры: это социальные драмы, основанные на реальных событиях. Большинство самых престижных премий в мире киноискусства, начиная от американских, заканчивая европейскими, каннскими, берлинскими кинофестивалями, получали фильмы, основанные на реальных событиях, либо социальные, исторические, политические драмы, политические расследования. Это фильмы, которые социально развивают общество, они заставляют очень сильно переживать. Советское кино конца 80-х и последовавшее за ним современное российское кино таких фильмов, как правило, не делает.

Критикуя тот же Голливуд, его противники, по сути, прямо заявляют, что не особо знакомы с его основной продукцией. Потому что сегодня блокбастеры снимает в том числе и российский кинематограф, и делает он это по кальке с голливудских фильмов. Есть и байопики, исторические фильмы, в которых значимые личности героизируются, причем очень бутафорно, гротескно. Собственно, можно сказать, что это 80 процентов нашего кинематографа: остальное — фактически в андеграунде. И культивируется совершенное неприятие этой важной части российского искусства официозной культурной мейнстримной политикой, в отличие от Америки, где социальное кино (даже если это Голливуд) выносится на самый высокий уровень общественного восприятия и обсуждения.

Когда Никита Михалков снимал «Неоконченную пьесу для механического пианино», например, или любой другой его фильм из его предыдущей жизни (когда он был режиссером, а не бесогоном), это кино было абсолютно европейским, оно было понятно европейцам. Почему сегодня критики всего нерусского забывают о том, что тот век Советского Союза — 60-70-е годы — в области культуры, как минимум, был, как это ни парадоксально, ориентирован на Запад, он разговаривал со своим народом на этом страшном нам сегодня западном языке, и он доносил такие ценности своему народу, которые народ облагораживали и заставляли думать о лучшем, а не рефлексировать постоянно худшее, страшное, связанное со смертями, с гибелью миллионов людей.

Поэтому, когда сегодня критикуют тех, кто создает красивый продукт в сегодняшних условиях в России, они, на самом деле, не могут его испортить... Нельзя испортить «Зеленый шум», «Югракон», «60 параллель». Они, тем самым понимая ущербность своей позиции, пытаются хоть как-то заявить о том, что они есть, поднять руку, заявить, что вот «я есть».

Тех, кто хает современную культуру, не стоит бояться: их абсолютное меньшинство. Запрос на качественную культуру сегодня очень высокий. И это подтверждает та же эпоха советской культуры 60-70-х годов, которая выдавала гениальные культурные произведения, воспринимаемые очень мощно как в России, так и за рубежом. Но сегодня тренд государственной культурной политики обращен в обратную сторону, это все прижато, и голоса подают больше те, кому хочется просто каким-то образом посветиться. Их время пришло.