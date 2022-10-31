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​Опять напутали

Увольнять артистов за «антигосударственную позицию» – это бред

​Опять напутали
Фото pixabay.com

В Госдуме появились инициативные товарищи, предлагающие внести в законодательство уже вполне устоявшуюся практику, когда деятели культуры из бюджетных учреждений, говорящие что-то против государства, отправляются в отставку. Цитата от депутата от «Справедливой России» Дмитрия Гусева: «Если они высказываются против государства, от которого получают деньги, то они не должны эти деньги получать. Мы хотим это законодательно закрепить».

Меня этот креативный подход дико раздражает. Хочется обратиться к этим товарищам: а вы ничего не напутали в понятии «государственные деньги»? Неужто государство эти деньги само заработало? Пахало, как не в себя, старалось, ночами не спало, откладывало под матрас?

Не кажется ли вам, уважаемые справедливороссы и все остальные, кто разделяет эту позицию, что вообще-то у государства никаких «своих» денег нет, и не было никогда? Потому что все деньги, что есть у государства – это бюджет, собранный на налоги граждан и другими связанными с нашей общей собственностью источникам. Будь то прямые платежи, типа НДФЛ, либо косвенные, типа НДС, либо еще более косвенные, налоги типа на добычу полезных ископаемых (которые, тоже на всякий случай напомню, национальное достояние в прямом смысле). Все это, так или иначе, прямо или криво, но деньги граждан.

И когда всякие депутаты и чиновники начинают с умным видом говорить, мол, «раз государство кормит культуру, значит – заказывает музыку», мне хочется напомнить: и вас кормит не государство, и культуру кормит не государство, а делаем это исключительно мы, граждане. Следовательно, заказывать музыку должны мы. А так как у нас очень разнообразное общество, то и музыка должна быть соответствующей.

Я вот как налогоплательщик хочу, чтобы в театрах работали, в том числе, те режиссеры и актеры, которые, как и я, критически осмысливают происходящее в нашей стране. Которые заставляют задуматься, рефлексировать, сомневаться. А не просто ходят строем и поют песни.

Думается, что найдется миллионов 20-30 россиян, которые мою точку зрения разделяют. Их мнение нужно учитывать. А депутату Гусеву и всей «Справедливой России» могу посоветовать заработать деньги где-нибудь на стройке или уборке улиц (только не выгрести из бюджета, как обычно, а именно заработать), и открыть собственный крепостной театр. И там делать все, что заблагорассудится. А в нормальную культуру со своими мега-идеями не лезть.


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Сегодня в 12:28, просмотров: 124, комментариев: 0
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