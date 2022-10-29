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​В торговом центре сидят подростки, курят химию и ведут себя вызывающие. Никому нет дела

Что делать с подростками, которые кучкуются в ТЦ и ведут себя вызывающе

​В торговом центре сидят подростки, курят химию и ведут себя вызывающие. Никому нет дела
Фото siapress.ru

Каждый раз, заходя в магазин на Югорской, 34, наблюдаю одну и ту же картину. Очень много несовершеннолетних школьников, сидящих в тамбуре. Курящих вейпы или еще что модное и химическое. Тут же находится точка по продаже. Это только на бумаге написано: не продавать несовершеннолетним, а на деле продают, да еще как! Причем ловили, говорят, и не раз на продаже несовершеннолетним, но как работала точка, так и работает. Не какие нормативные или иные документы, никакие этические или моральные нормы не останавливают.

Мало того, что подростки родителям врут про «гардероб закрыт в школе, потому мы там сидели и ждали». Родители реагируют, пишут бумагу, проверяющие едут в рядом стоящую школу №45, и факт не подтверждается. Но осадочек остается.

На замечания взрослых – ноль внимания и фунт презрения. В старые времена было бы все по-другому. Бахнул раз и выгнал, чтобы больше не собирались. Сейчас слово им не скажи – побегут жаловаться, потом затаскают. Если бы сидели и грелись – одно дело. Но курят, собирают «подати» с таких же идущих в магазин за покупками.

Недалеко находится ГОМ-3. Но сотрудники полиции здесь редкие гости. Они больше другой ТЦ патрулируют. Туда им не с руки дойти. Не их дело работать с несовершеннолетними.

Возникает вопрос: кто должен ходить и смотреть, что дети делают в общественных местах после или во время уроков? Раньше такое было – взрослые могли подойти и спросить: «Ты что тут делаешь?» Сейчас нет дела ни кому. Если сделаешь замечание – столько про себя узнаешь. А если тронешь – то обрушится вся законодательная мощь! Обвинят во всех смертных грехах.

Мое мнение такое. Есть инспекция по работе с несовершеннолетними, органы опеки и попечительства. Вот пусть ходят периодически по таким местам. Зашел один, посмотрел, что несовершеннолетние делают. Можно видео записать. И потом с двух сторон – зашли, загрузили в машину (желательно воронок, для пущей страсти), и уточнили, кто они и что они. Что делают в это время. Вызвать родителей, показать «кино», как себя ведут их дети. И узнать, как они занимаются воспитанием.

Но с этим пора заканчивать. То, что происходит в ТЦ на Югорской, 34, не частный случай. Это происходит повсеместно. В некоторых подростков гоняют охранники. А те хозяева, что поприжимистее, как в описанном ТЦ, нанимают охрану только на период проверок. Вот и собираются подростки, курят химию, ведут себя вызывающе, пытаются отбирать деньги у сверстников. Распространяют курительные смеси.

Заниматься этим должны органы опеки и полиции. И только они. Просто неравнодушные граждане и учителя не смогут решить проблему безнадзорного шатания подростков и вовлечения их в противоправные действия.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 120, комментариев: 0
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