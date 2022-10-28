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Обсуждение здорового человека

Как на самом деле можно проводить общественные обсуждения по благоустройству

Обсуждение здорового человека
Фото toronto.ca

В последние годы по всей России только и разговоры о том, как у нас концепции развития территорий и конкретные проекты проходят «общественное обсуждение». Потом, правда, выясняется, что либо никакого реального обсуждения не было, либо проектировщики и исполнители благополучно на него наплевали и сделали так, как планировали изначально. Но есть в мире примеры «общественного обсуждения здорового человека». Расскажу об одном, которое выглядит, как минимум, значительно приличнее.

В Торонто (Канада) город решил модернизировать VictoriaMemorialSquarePark. С чего они начали практическую работу на эту тему? Были б нормальными людьми – стали бы искать подрядчика для проектировки. А эти странные товарищи в апреле прямо в парке собрали так называемых «стейкхолдеров», то есть заинтересованных в этой территории людей и организации. Проговорили подробности, предполагаемые цели и задачи, и затем в июне организовали мероприятие с участием мэрии, жителей домов вокруг парка и бизнеса, расположенного по периметру. В ходе этого разговора сделали отчет со SWOT-анализом – то есть раскладкой сильны и слабых сторон, а также возможностей и угроз этой территории.

И только в конце августа-начале сентября определили команду дизайнеров, которая в течение трех недель проводила большой общественный опрос на тему будущего парка. Чтобы вовлечь людей в эту историю, проектировщики давали контекстную рекламу в соцсетях и отправляли на электронную почту местных жителей ссылку на опросник. Но не только с понятными и банальными вопросами, типа «что бы вы хотели видеть», а с попыткой выяснить – кто вы, когда вы бываете в парке, что там делаете, как делаете, чего хватает, чего не хватает. Так проектировщики окончательно собирают картинку происходящего и формируют видение будущего.

Заметьте, с момента началом работы над парком прошло уже полгода, а еще ни один колышек под строительный забор не вбит. Но и это не все – процесс, который называется «вовлечение сообщества и разработка дизайна» продлится с осени 2022 года до весны 2023. И только на лето 2023 года запланировано определение подрядчика, который приступит к работе осенью 2023 года. Через полтора года после запуска работы с общественностью на тему этой территории. Вот столько времени нужно, чтобы действительно качественно отработать все вопросы, снять противоречия и сомнения, отшлифовать проект.

Я знаю, что в Сургуте нечто подобное происходит с парком в микрорайоне 20а, где народ оказался весьма активным и желающим участвовать в выработке решений. Но, с учетом того, как в наших людях больше 20 лет убивалась любая активность и взращивалось ядовитое растение «от меня ничего не зависит», ждать подобной народной активности в других частях города – едва ли хорошая идея. Нужно вовлекать, демонстрировать желание услышать людей, понять их потребности, и не жалеть на это времени и сил. На самом деле, это не только парков и скверов касается. Но если хотя бы с них начать – уже будет очень даже неплохо.


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Сегодня в 18:46, просмотров: 108, комментариев: 0
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